共創友善托育 勞動部職安署「職場互助教保服務中心」於高雄市揭牌

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為共創友善職場托育環境，並落實推動「0至6歲幼兒，國家與你一起養」政策，勞動部職業安全衛生署於高雄市設立「職場互助教保服務中心」，並在2日由勞動部長許銘春親臨揭牌。

面對少子化的問題，行政院推動少子化對策計畫，其中有個計畫就是善用公部門的空間成立職場互助教保服務中心，同時也開放給一般民眾的子女就讀，教育部也有學費補助，家長每個月只要2,000元，第二胎降為1,000元，第三胎更是免費，同時對於弱勢的低收入戶家庭也是免費，希望藉此減輕育兒家庭的負擔。

許銘春表示，勞動部配合行政院計畫，從2022年開始已經在勞動部所管轄的空間設置6處14班，包括發展署、勞保局、職安署等，建置總經費約3千692萬餘元，目前已招收學生總數131人。

而今天這個職安署的職場互助教保服務中心揭牌，是勞動部的第六處也是最後一處，投入將近900多萬經費，針對建築物安全跟環境進行改善，預計招收2班24位2至6歲幼兒，8月1 日開辦至今目前已經招收14名幼兒，還有名額歡迎育兒家庭多加利用，尤其我們委託經營的團隊都是幼教的專業團隊，爸爸媽媽可以放心的把孩子託付給我們，讓政府跟你一起養小孩。

許銘春又表示，私部門部分，勞動部也積極鼓勵雇主提供員工托兒設施或措施，並訂定經費補助辦法，針對雇主辦理幼兒園、托嬰中心、職場互助教保中心或提供托兒津貼者，均提供相關經費補助，而且不分事業單位規模大小皆可申請。

另外，勞動部還提供企業免費專家諮詢輔導服務，安排專家針對法令規定、空間規劃、設施設備、與立案托兒服務機構簽約等相關問題，進行面對面諮詢輔導，提供評估建議及相關資訊。希望公私部門均能提供友善育兒職場！