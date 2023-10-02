台中高鐵特區惜售氣氛濃 預售市場三分天下、一案獨大

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台中高鐵特區房市即將點燃新一波戰火！預計第四季進場的「達麗X白天鵝新案」，與目前線上銷售中的「大華縱橫」、「登陽未來之丘」，形成三分天下的新局面，惟預售市場目前仍由總銷逾百億的「大華縱橫」一案獨挑大樑！

根據最新市調資料顯示，台中高鐵房市的新成屋短缺，預售市場由「大華縱橫」一案獨大，自去年第三季進場以來，已蟬聯6個月烏日區銷售月冠軍寶座，橫掃千軍。

市調顯示，台中高鐵特區「站前七雄」分別為預售案「大華縱橫」、「達麗X白天鵝新高鐵」、「登陽未來之丘」；新成屋案「夢幻誠」、「登陽之驛」、「高鐵之星」，以及預售商辦「登陽ICC」等七案。

其中，「大華縱橫」銷售熱度節節高昇，根據內政部實登資料，截至9月底已登錄474筆，自去年11月起至今9個月期間，有6個月登上烏日區預售住宅大樓銷售冠軍。

同期間，「登陽未來之丘」預售登錄戶數為50戶；而總銷金額高達180億元的「達麗與白天鵝高鐵案」，目前正在搭建接待中心，預計第四季正式進場。半年多以來，台中高鐵特區房市全是「大華縱橫」一個人的武林。

即使在7月份預售屋禁轉上路後，「大華縱橫」在烏日區成交市占比仍達40％，8月份實登尚未完全揭露就已領先60％。

值得注意的是，觀察台中高鐵特區的二手仲介市場，「夢幻誠」、「登陽之驛」、「高鐵之星」三個成屋案總戶數有2157戶，惟仲介市場掛賣物件只有約47戶，換算比例約2.1％，顯示市場瀰漫惜售意味。

此外，台中高鐵特區南側的新成屋社區，總戶數484戶就有25戶轉售，比例上明顯高出許多。

不僅如此，從二手屋與預售屋的開價行情，也能嗅出屋主惜售心態。當地仲介指出，「夢幻誠」低樓層3樓戶以總價1250萬元掛賣，換算單價每坪為41.05萬元；還有13樓戶委賣價格1380萬元，含裝潢每坪單價46.2萬元，都高於同區域的其他預售案。

房仲業者認為，這顯示台中高鐵特區不但沒有拋售、斷頭的賣壓，甚至二手成屋價位高又選擇少，使得購屋客湧向付款輕鬆的預售案。

以「大華縱橫」為例，在Google地圖顯示與台中高鐵站距離約200公尺、步行時間約5分鐘內，是站前三個預售案中距離高鐵站最近者，實現「出站即到家」的便捷生活。

此外，「大華縱橫」在住宅安全方面，強調雙制震工法，包括台灣耐震結構教父戴雲發研發的專利技術「Alfa Safe柱中柱」，以及能消能減震的KVM制震壁，打造舒適安心的傳世之家。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，二手市場上出現惜售氛圍，部分原因可能是屋主對期望的售價甜蜜點尚未滿足，以台中高鐵特區為例，全台最大的高鐵娛樂購物城尙未啟動，未來一旦啟動了，房價仍有相當期待值，因而出現「已購屋者捨不得脫手，還沒上車的者想趕上車」的現象。