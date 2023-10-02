《盤中解析》台股暴衝200點 專家：這兩條均線站穩再加碼

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【時報記者張漢綺台北報導】美股盤前期指大漲帶動，台股盤中指數大漲逾200點！美國政府關門危機暫時解除，美股盤前期指應聲大漲，激勵今天台股以高盤開出，在台積電(2330)止跌反彈領軍下，AI伺服器供應鏈活起來，緯創(3231)、緯穎(6669)連袂漲停，廣達(2382)盤中股價指數大漲逾7%，技嘉(2376)漲幅亦逾5%，零組件廠川湖(2059)、勤誠(8210)、金居(8358)、光寶科(2301)、台光電(2383)、台燿(6274)股價亦同步走高。中小型股則有訊芯-KY(6451)、偉訓(3032)、振發(5426)、萬潤(6187)、健鼎(3044)、力士(4923)、迎廣(6117)、晟銘電(3013)等盤中股價亮燈漲停。

在人氣回流下，台股指數開高走高，盤中大漲逾200點，一度攻抵16575.31點，截至11點15為止，加權股價指數約16562.62點，大漲208.88點，成交量約1930.14億元；OTC指數為215.81點，上漲2.71點，成交量為477.86億元。

今天盤中上市各類股以電腦設備類股表現最佳，上漲4.68%，其次是電子零組件類股及半導體類股，分別上漲2.76%及1.8%，表現較差者為航運類股、電子通路類股及鋼鐵類股，其中航運類股下跌1.25%，電子通路類股下跌0.82%，鋼鐵類股下跌0.53%；上櫃部分，表現最佳為電子零組件類股、上漲2.47%，表現最差為航運類股、下跌1.52%。

就技術面來看，上周逢中秋節連假，且美股依舊震盪，台股觀望氣氛濃厚，上周五加權股價指數以16353.74點作收，累計一周上漲9.26點，漲幅約0.06%，周K收小十字線，成交量因交投清淡萎縮至日均量2292億元，以中小型股為主的櫃買市場則呈現小跌，OTC收盤指數為213.1點，累計一周小跌0.13點，跌幅約0.06%，周K亦收十字線，日均量為621.43億元；今天台股隨著美國政府關門危機暫時化解，在AI股領軍下強勢走高，盤中大漲逾200點；台股在中秋連假前明顯量縮整理，16200點附近官股低接買盤轉強，今天更強勢大漲，暫時化解下探危機，不過，目前美國四大指數偏弱，台股技術線型結構仍偏向震盪整理，短線指數反彈後仍需補量，才有機會持續上攻。

分析師表示，台股上周適逢中秋前長假，買盤觀望，加上投信季底結帳賣壓，台股指數回測16200支撐後有守，本周長假過後，隨著消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情即將啟動。

由於進入第4季，投資人眼光大多已經放向來年，事實上研究機構也是以2024年的預估營運狀況評估股價，所以市場對於行情的視角會有不同，由於台股企業財報會在11月中才公布，有1.5個月的空窗期，另外在企業法人說明會時，重點也都擺在下一年度的說明，這裡不免充滿樂觀氣氛，有利營造股市氣氛；操作上建議保留持股彈性，可待指數重新站穩5日均線及半年線後伺機再加碼，布局消費性電子、記憶體、獲利貢獻度高的AI類股、網通及光通訊、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。