17LIVE透過SPAC在新加坡上市 交易市值上看264億台幣

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新加坡交易所今（2）日公告，17LIVE透過與SPAC公司VTAC合併上市，合併成立的新公司將是新加坡證券交易所首家直播公司，交易市值會在新幣9.991億～11.619億元（約當7.368億美元～8.569億美元或台幣227.07億～264.07億元）。

17LIVE集團自2020年起實現正的EBITDA，去年收入3.637億美元、EBITDA為1,580萬美元。根據Frost＆Sullivan的數據，17LIVE去（2022）年日本市占為20.8％、台灣市占為26.9％。

17LIVE今年上半年平均月活躍用戶55萬人，日活躍用戶每天觀看時間為93分鐘，17LIVE的月均消費率為16.1％，截至今年6月30日，集團已與約87,000名直播主簽訂合約。

為了在這個生態系統中持續吸引用戶，17LIVE推出V-Liver（虛擬主播）、應用內遊戲和直播電商等創新服務，與其核心直播業務高度協同，成為17LIVE業務未來增長的驅動力。特別是，17LIVE今年初開始上線各種V-Liver服務，在V-Liver業務的V-Liver人才庫、觀眾基礎和參與度都顯現強勁的成長力道。

在SPAC合併完成後，VTAC將更名為17LIVE Group Limited（交易代號尚未確認），SPAC合併須經新加坡證券交易所和VTAC的股東在特別股東大會上批准，預計將在今年底完成。