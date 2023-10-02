在政治與經濟間找平衡 美媒：日韓試圖穩定與中國關係

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中日韓上周舉行副外長級的對話，有專家學者就表示，韓國、日本及中國試圖恢復外交接觸的努力，包括宣布中國國家主席習近平可能對首爾進行訪問，以及三國可能恢復舉行三邊峰會的協議，反映出北京正試圖突破華盛頓在先進高科技方面對中國實施的出口限制。

美國之音報導，歐巴馬總統任內的前主管東亞及太平洋事務的助理國務卿羅素（Daniel Russel）表明，三國恢復舉行副外長級對話的真正推手是中方。

羅素認為，中國之所以希望降低與韓國和日本的緊張關係，是因為北京擔心日韓關係日益回暖、這兩國與美國加強三邊關係、以及中國自今年年初以來所遭遇的經濟下滑困難。

報導稱，羅素指出，中國看到且令其警覺的一個趨勢，就是日韓在阻止中國獲取先進技術方面，與美國及歐洲人更密切地協調一致立場；中國正竭盡所能勸阻韓國不要追隨美國，在對華半導體出口方面實施任何額外的限制。

但報導說，也有觀察家認為，恢復外交接觸的動力主要來自韓國。前美國中央情報局（CIA）中國分析師韋德寧（Dennis Wilder）就認為，韓國意識到中國是一個大的鄰國，而且也是他們的一個巨大市場。

「首爾和東京在改善雙邊關係並大大提升與美國的夥伴關係之後，同意舉行韓日中三方峰會便是很自然的下一步行動。」韋德寧直言，韓國和日本所希望做的就是穩定它們與北京的關係，從而在戰略方面不做讓步的情況下維護與中國密切的經濟關係。

美國之音還稱，有些專家認為，儘管韓國總統尹錫悅過去一年承諾提升與美國的合作關係，但他「遠不是那個被外界認定的對華鷹派。」

韓國外國語大學東亞事務專家艾金森（Joel Atkinson）表示，尹錫悅一直以來都很願意與中國對話，只要對話以適當程度的尊重，而且不設前提的方式進行。」他認為，習近平越願意做妥協，例如願意在尹錫悅出訪北京前先訪問首爾，尹錫悅就越容易參與韓日中三邊領導人峰會。

習近平9月23日在杭州會見韓國總理韓德洙時曾表示，他將認真考慮訪問韓國。倘若成行，這將是習近平自2014年以來首次訪韓國。