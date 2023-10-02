經濟萎靡、青年失業 中國彩票銷量紅火同比暴漲5成3

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據美國之音報導，中國大陸經濟低迷、就業前景黯淡，公眾對經濟感到擔憂之下，中國8月份彩票銷售額卻飆升到今年最高，達到529.6億元（人民幣，下同），比去年同期增長53.6％。今年1月至8月大陸全國彩票銷售數據，營業額達3757億元，比去年同期暴漲51％。

據中國官媒新華社9月27日引述財政部統計數據，8月份中國全國範圍內的彩票銷售額，同比增長53.6％，達到5296億元人民幣，增長原因主要受重大賽事增多、即開型彩票新票上市等因素影響。

不過數據顯示，中國彩票銷售飆漲趨勢已發展數個月。今年1月至8月，中國全國範圍內售出的彩票總額同比增長了51.6％，達到3757.6億元人民幣。

路透觀察發現，中國彩票銷售額的激增與經濟數據疲軟的時間重疊，尤其是備受關注的青年失業數據；根據中國官方數據，中國16歲至24歲青年人口失業率在6月份達到了創紀錄的21.3％。

今年畢業季時，「無學無工，只有燒香」一度成為中國社交媒體熱門標籤。許多視頻顯示中國年輕人擠爆寺廟許願，只為祈求工作機會。

中國國家統計局8月份暫停發佈全國青年失業率，並稱需要優化數據收集方式。不公開數據引起輿論批評，更進一步暴露就業市場的警訊和經濟成長停滯的困境。

中國社交媒體上的評論顯示，面對經濟放緩和就業困難，近幾個月以來彩票銷售的急劇上升，與人們對經濟前景的憂慮有關。這是令人擔憂的跡象，許多人對未來失去希望，寄望賭博以擺脫財務問題。

路透社引述一條微博寫道：「與從工作掙得500萬元相比，更可能中500萬元的彩票。」中國年輕人之間還流行一句話：「如果說讓我在買車和買房中選，那我選擇買彩票，畢竟中一百萬的幾率比我賺一百萬的幾率更大。」

一個大V微博帳號評論：「經濟越萎靡，彩票越紅火。人們把發財的希望寄託於運氣而不是自己！」另一個大V微博帳號也說：「今年前八個月銷售3757億元，算下來2023年我國彩票銷售已經突破了4000億元，太多窮人等著中獎，渴望一夜暴富，這說明社會上的錢不好掙。」