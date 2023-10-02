馬英九拒出席國慶大會 陳揆不能理解

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對於前總統馬英九批評蔡政府將雙十國慶英文名稱改成「Taiwan National Day」，是不折不扣台獨，因此拒絕出席今年國慶大會，行政院長陳建仁2日表示，不理解為什麼今年他突然就不參加。

陳建仁2日出席「科技、民主與社會研究中心開幕啟動儀式」，媒體問及馬英九說雙十大會稱「台灣國慶日」是偷渡台獨，民進黨政府危害台灣安全，因此拒出席今年大會，請教院長回應？

陳揆說，國慶日的活動，本來就是中華民國各界慶祝112年國慶，而國慶日活動的英文在這幾年來都一直稱為「Taiwan National Day」，馬前總統過去也曾經參加了這些國慶的活動，不理解為什麼今年他突然就不參加。

陳揆說，國慶日是我們團結全國、大家一起向前的一個大好的日子，希望大家能夠團結在一起來參加這一個重要的活動，也讓我們一起來捍衛我們中華民國台灣的主權、自由和民主，我們大家一起來慶祝國慶，也讓台灣能夠繼續往前走。

針對本周行政院會是否會啟動住宅法、危老條例等「地政四法」清倉，處理公益出租人、社區設置充電樁的議題？

陳揆僅表示，各項政策政府都在持續討論和研商的過程當中，如果有關的法案和相關的議題都有一定共識的時候，一定會儘快送到立法院來審議。