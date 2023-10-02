新北電競新星崛起 培育人才注入新能量

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新北電競人才培育向下扎根，112年度《電競學堂Spotlight》課程已於9月告一段落，培育包括賽事企劃、幕前主播及賽事製播等領域生力軍，並於10月學員自辦的賽事「專瓦盃」中，透過實戰嶄露鋒芒。此外，新北電競基地將於10月14日舉辦課程成果交流會，10月27日舉辦女性電競專題講座，歡迎踴躍參加，掌握電競產業新知。

經發局長何怡明表示，新北市近年積極推動電競產業，今年9月更擴大舉辦新北電競週，包括9月1日至9月3日「2023亞洲電子競技公開賽」及9月6日至9月8日「新北電競特展」，累計超過4000人次熱情參與。

其中新北電競特展串聯宏碁、微星科技、AMD及天火數位等企業共同展出，吸引老中青幼的市民朋友們爭相體驗虛擬賽車、虛擬自行車及VR遊戲體驗設施，逐步落實新北全齡電競運動。此外，新北市也藉由三重「新北電競基地」每年開設電競趨勢課程，積極培育電競產業人才，為產業持續注入新能量。

經發局說明，112年度電競課程《電競學堂Spotlight》自3月起開設公開班與企業班，針對幕前、幕後及科技趨勢三大主軸，推出選手培訓、影音製作剪輯與設計、Web3.0應用、區塊鏈與NFT等專業課程，培育約600人次全方位電競人才。

為協助學員實際運用所學，不僅透過9月「亞洲電競公開賽」實習機會，親身了解賽事運作流程與細節，更規劃於10月自辦賽事「專瓦盃」，從賽事企劃、活動贊助、幕前主播及賽事製播，全程由學員在導師引導及新北電競基地資源協助下，親自運用所學完成，在實戰中嶄露電競鋒芒！

經發局強調，電競基地將於10月14日辦理「電競學堂Spotlight成果交流會」，邀請學員分享「專瓦盃」學習歷程，也預計邀請宏碁電腦與傑恆數位等企業與學員交流對談，了解業界人才需求。10月27日將辦理女性電競講座，邀請電競資深從業人員，開談產業趨勢新知。