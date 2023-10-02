不吃甜就搗蛋 85度C萬聖節蛋糕10／5搞怪上市

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不吃甜就搗蛋，搶西洋萬聖節商機，85度C推出三款應景蛋糕和兩款造型麵包，分別是小黑炭、魔鬼精靈切片小蛋糕，和6吋的萬聖金沙，麵包則有菠蘿小鬼和骷顱頭傑克，標榜款款超萌搞怪，10／5日至10／31日搞怪開賣，全台限量6萬4,000顆，預估銷售額640萬元。

85度C 「萬聖金沙」6吋售價480元，以柔軟濕潤巧克力戚風蛋糕為主體，搭配比利時60％和70％巧克力慕斯、進口頂級動物性鮮奶油，口感更顯滑順，內餡夾入的水蜜桃凍嚴選使用法國Boiron保虹白蜜桃果泥，最外層淋上酥脆的金沙淋面，裝飾擺上可愛的迷你oreo和水果，甜而不膩又帶點清爽。

「小黑炭」切片小蛋糕售價69元，睜著大大眼睛的小黑炭出現在85℃門市了！巧克力慕斯選用頂級比利時70％巧克力與頂級進口動物性鮮奶油，搭配奶味香濃卡士達餡及清新玫瑰花瓣醬，頭上頂著迷你oreo很可愛。

「魔鬼精靈」切片小蛋糕售價69元，造型萌Q的木乃伊和白幽靈在打招呼，蓬鬆柔軟的黑森林蛋糕，中間夾層的巧克力奶油霜使用頂級比利時70％巧克力和進口頂級動物性鮮奶油，充滿濃郁巧克力香，香脆蜜核桃增添口感，最後淋上濃郁干那西。

除了蛋糕，85度C全台麵包坊推出兩款應景麵包，「菠蘿小鬼」售價35元，香軟巧克力麵包搭配可可風味菠蘿皮和滑順的巧克力奶油，裝飾上可愛的眼睛，造就了一隻調皮又美味的菠蘿小鬼。「骷顱頭傑克」售價42元，帶著面具的骷顱頭傑克，包裹著鬆軟的黑岩麵包，有著可愛又空洞的眼睛，內餡是香濃甜的巧克力奶酥餡，口感多層次。