「小犬」強度中颱水準 最快今晚發海警、明發陸警

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今年第14號颱風「小犬」正逐漸逼近南台灣，目前強度仍維持中度颱風水準，中央氣象署表示，預計最快今晚將發布海上颱風警報，並在明日下半天發布陸上颱風警報。周三、周四受颱風及其外圍環流影響，東半部、恆春半島地區有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨機率，須特別留意。

氣象署預報員官欣平表示，未來一周天氣將受颱風影響，目前小犬颱風正朝台灣偏南部陸地前進，結構相當完整，環流也相當精實，外圍雲系範圍也相當廣，目前路徑有可能登陸東南一帶陸地，花東、恆春半島天氣將有顯著影響，周4到周五是最接近台灣的時候。

根據氣象署預報指出，明日颱風外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，東北部山區有局部大雨發生的機率；周三、周四受颱風及其外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨等級以上降雨發生的機率，北部、南部地區及中部山區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

官欣平指出，預計今晚到明天清晨就可能發布海警，到了周五雖然颱風已經移動到西南海域並逐漸遠離台灣，但在東北風和北方高壓推擠下，東北部降雨仍會持續。

台灣颱風論壇｜天氣特急粉專也指出，預估颱風在周四凌晨左右登陸恆春或台東機率最高，今天小犬偏北走的幅度大致可以決定是否登陸台灣及位置。由於小犬風場大、環流廣，而且結構紮實，宜花東、南部須做好防颱準備，北部也要注意持續性雨勢，西部沿海則要留意強烈風勢。