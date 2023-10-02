龍丞資本15億投資亞洲新創 台灣為國際新創首選落腳地

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由新加坡企業家潘杰賢創辦的家族辦公室龍丞資本今（2）日宣布，在未來18個月將投資15億元在台灣新創等亞洲科技新創公司，並協助台灣新創出海。

潘杰賢投資並擔任董座的17LIVE，拓展日本、東南亞市場有成，透過與SPAC公司VTAC合併，今日宣布將在新加坡交易所上市，是新加坡證交所首家直播公司，交易市值會在新幣9.991億～11.619億元（約當7.368億美元～8.569億美元或台幣227.07億～264.07億元）。

龍丞資本旗下還有SoundOn聲浪集團，為台灣第一Podcast 平台，積極搶攻韓國、美國等市場，並正式設立韓國辦公室，在9月任命來自Tiktok的高階主管Christine Kim 擔任韓國市場總經理；去年創辦的壹蘋新聞網，今年開設新加坡分站；加密貨幣交易所 Coinomo、加密資產投資平台OMO Finance則積極進入印尼市場。

潘杰賢表示，台灣政府與主管機關近年健全資本市場有成，大力扶助台灣新創快速成長，包括國發基金設立創業天使投資方案，讓新創更容易獲得資本支持；文策院透過補助、加大國發基金投資、創業輔導和媒合國內金控、電信與跨國媒體投資，加速台灣文創內容產業發展；證交所成立創新板，近期再鬆綁六大規定、放寬投資人資格限制；櫃買中心將在明年把戰略新板簡易公開發行機制適用整體興櫃市場，降低進入資本市場之前置作業成本及時間。

相較於傳產，新創產業的型態與商業模式更多元，且建立在台灣堅強的硬體製造業強項、IT人才資源基礎上，潘杰賢認為，有更多的台灣新創成功IPO、透過資本市場走到下一個階段的典範，能夠讓台灣成為本土新創與國際新創的首選落腳之地。龍丞資本將與在地新創生態圈的利害關係人共同努力，透過各個方式投資台灣新創，幫台灣新創出海。