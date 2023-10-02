台壽美元保單 10月最高宣告利率挺住4％

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美元保單買氣持續不振，台壽10月繼續穩住業界最高的4％宣告利率。台壽自今年6月將美元保單宣告利率拉高至4％後就一直領先業界，10月按兵不動，將美元保障型商品最高宣告利率穩在4％、美元儲蓄型商品最高宣告利率維持在3.15％。

台壽指出，10月外幣保單、台幣保單的最高宣告利率皆未調整，除了美元保單不變外，人民幣商品最高宣告利率仍為2.60％、澳幣商品最高宣告利率仍為2.50％、新台幣保障型商品最高宣告利率維持2.70％、新台幣儲蓄型商品最高宣告利率仍為2.55％。目前所規劃的美元、新台幣新商品宣告利率也在同樣範圍內。

國內八大壽險公司在中秋連假期間就已確定10月不管新台幣或美元保單，宣告利率都按兵不動，八家壽險即國泰、富邦、南山、新光、中國、三商美邦、元大及台新人壽，都已表示10月保單宣告利率不調整。

美國聯準會去年以來暴力升息，至今共21碼（5.25百分點），且強調會維持一段時間利率高檔，市場資金轉往高利美債或美元定存，美元保單今年賣相先天就不佳，加上金管會緊盯宣告利率合理性、且壽險公司今年以穩獲利為主，在宣告利率上較不如往年積極。

美元保單宣告利率最高現在仍是台灣人壽，6月新推出的美元利變型保單，宣告利率拉到4％，7月全球人壽、台新人壽等壽險急起直追，全球人壽7月調升現售美元保單最高至3.95％，台新人壽最高到3.9％。9月台新人壽、中壽再調升，但至今仍是台壽宣告的4％為市場最高。