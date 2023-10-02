推雙語教育會造成五輸 學者：台灣學子學力可能菲律賓化

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針對民進黨政府推動的「2030雙語政策」，在今天一場座談會中，學者專家表示，教育部在108課綱中砍英文科上課時數，現在卻又用國家之力來推動雙語教育，非常矛盾。他們認為，競爭力不能只靠英文，否則菲律賓就不會只輸出外勞，而雙語政策卻可能讓台灣學子的學力菲律賓化。

歷史教育新三自運動協會今天舉辦「蔡英文政府想像的雙語教育」座談會，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財表示，根據調查，60％以上的民眾認為雙語教學的師資不足，操之過急。這個政策推動得太過輕率，最後將造成教師、學子、學校、家庭與社會五輸的局面。

台師大外語系退休教授周中天說，現今社會主要政經發達的國家，所推行的語言政策，莫不是以本國主流族群的通用語言為主，對於外來語言文化則加以包容吸納。新加坡以英文為官方語言，最後中文、馬來文及印度文變成次要語言，原本傳統文化、歷史被斷送，這不是台灣應該走的路。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，69.7％家長對於政府推動雙語教育抱有疑問與擔憂，尤其在偏鄉地區，雙語教育實施率低（例如台東縣僅1.9％），雙語師資缺乏，加劇偏鄉兒童的邊緣化。

北一女退休國文老師段心儀說，108課綱減必修、增選修，英文、數學等科目的上課時數減1／3，以前的學生高中畢業要會7000個英語單字，現在只要會4500個就可以。但在此同時，民進黨政府卻用非常大的力氣推動「雙語政策」，實在很矛盾。

段心儀表示，英文程度好，當然能提高個人與國家競爭力。但競爭力不能只靠英文，其他專業能力還是要有，否則菲律賓就不會只能輸出外勞。台灣有一些私立的雙語學校辦得不錯，但每年學費達百萬元，民進黨政府要靠人工打造雙語環境，所費不貲，也沒有必要。

台師大中文系退休教授林保淳說，他當年讀新竹中學上英語課時，老師7成用英文講、3成用中文講，他再怎麼努力都聽不懂，最後因為英文不及格而留級。他認為，最多數人習用的語言，才是最適合的教學語言。

國民黨立委吳怡玎表示，她家裡請了一個彭宛如基金會的阿姨來打掃，去年9月，這個阿姨很高興的說，她女兒考上不錯的高中，而且還進了雙語班。沒想到開學1個月後，阿姨愁眉苦臉的說，女兒學校的數學課用英文教，女兒聽不懂，怎麼辦？吳怡玎表示，教育部曾委託台師大進行研究，最後結論是雙語教育不可行，不知為何教育部還要硬推。