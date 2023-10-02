《生醫股》2023FARF研討會 逸達將發表FP-045臨床試驗設計

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【時報記者郭鴻慧台北報導】逸達(6576)將於范可尼貧血症研究基金會(The Fanconi Anemia Research Fund, FARF)於加拿大溫哥華舉行的科學研討會中發表專題報告，說明新藥FP-045的范可尼貧血症(FA)一/二期臨床(簡稱FuschiA 試驗)的試驗設計。

范可尼貧血症研究基金會科學研討會在2023年9月28日至10月1日於加拿大溫哥華舉行，逸達將說明新藥FP-045的范可尼貧血症一/二期臨床的試驗設計。逸達醫務長李怡聖博士將代表公司進行口頭報告並表示，FuschiA試驗是FP-045第一次在患者中進行的臨床試驗，旨在確認FP-045的安全性和耐受性，並獲得有關范可尼貧血症患者初步生物活性的臨床數據。我們對ALDH2的活化用於范可尼貧血症患者的治療前景非常樂觀，並相信此研究的數據將對於未來FP-045申請藥證並用於這一高度未被滿足醫療需求的患者群體有很大的助益。

另外，逸達攜台大醫院研究團隊於權威期刊Nature Communications上發表臨床前數據，展現出ALDH2活化劑AD-9308在肥胖和代謝症候群疾病的治療潛力。

逸達與台大醫院研究團隊合作的臨床前研究成果，獲選於國際知名學術期刊《Nature Communications》發表論文。該研究結果顯示，在Aldh2 原型和顯性失去Aldh2活性Glu504Lys（Aldh2*2）殖入式基因改變的雄性小鼠肥胖模型中，口服醛去氫(酉每)ALDH2活化劑AD-9308，顯著改善飲食導致的肥胖和脂肪肝，並改善血糖動態平衡。