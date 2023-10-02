112學年「五專展翅計畫」 在學安心就學、畢業順利就業

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教育部今天表示，112學年補助大專校院辦理五年制專科學校畢業生投入職場計畫（簡稱「五專展翅計畫」），經審查共核定20校、1327名學生、288家企業參與，比111學年度增加25家，且參與學生較111學年度增加179名。

五專展翅計畫自106年度起執行迄今6年，已累計有6876位學生及1528家企業參與，合作企業於學生專四、專五期間提供學生每月6000至1萬元的生活獎學金，使學生在學期間能安心就學，畢業後有正式職缺就業，企業有中級技術人力投入職場，營造學生與企業的雙贏。

為鼓勵及引導專科畢業生投入就業職場，教育部鼓勵學校透過產學合作，共同培養企業所需人才。參與五專展翅計畫的學生，於就讀五專期間學費全免，後2年專四、專五每月又有合作企業贊助的生活獎學金或實習津貼，能減輕學生就學負擔，安心向學，畢業後即可直接進入合作企業工作。

正修科大建築科學生羅苡甄，透過五專展翅計畫在學期間領有誠美地產開發公司提供之每個月生活獎學金6250元，且得知公司實務上較常需要用到製圖軟體，企業也希望學生在學期間可以精進這方面技能，因五專展翅計畫讓學生確知未來要在此企業工作，學生也積極在專五選擇學校開設的電腦資訊模型等課程，來增進自己於該企業就業之能力，最後皆以相當高成績取得學分，提升自己符合企業選才標準及競爭力。

敏惠醫護管理專科學校護理科學生黃薐芷，藉由五專展翅計畫在台北市立聯合醫院實習，不僅減少進入職場前的不安及焦慮，也可預先了解醫院的作業模式，且醫院每學期都提供每位簽約學生6萬元的生活獎學金，加上教育部減免參與五專展翅計畫學生之學雜費，減少學生的經濟負擔，有更多時間專注於課業及實習。