i15發燙非因3奈米 放話「誣賴」台積兇手現形

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【中時新聞網 郭宜欣】蘋果iPhone 15系列新機上市不到一個月，但高階機款Pro及Pro Max型號屢傳容易過熱的問題，就在上周末，蘋果官方緊急出面表示，該問題主要是iOS 17作業系統漏洞及第三方應用程式所造成，後續會透過軟體更新改善，不會調降手機性能，此說法也洗刷台積電3奈米的冤屈，有網友將矛頭指向南韓媒體，批評他們為了三星攻擊台積電。

蘋果在官方聲明中提到，公司正在解決iPhone 15系列過熱的問題，主要是iOS 17系統存在漏洞，且在第三方應用程式（APP）交互作用下，導致部分iPhone容易出現過熱狀況。

此事引起PTT網友熱烈討論，許多人批評韓媒故意將此事炒作成台積電3奈米的問題，「台積電又被韓媒中媒栽贓」、「一堆人相信韓霉，笑死」、「見獵心喜的韓霉，三星恐成最大贏家，都忘了S888誰的鍋」、「韓媒真的很陰險」、「韓媒說是台積電的問題，結果蘋果說是他們自己的問題，笑死」、「三星跟韓媒每次都被打臉，不腫嗎？」

話鋒一轉，雖然蘋果強調不會在更新版調降性能，但網友們多半持保留態度，「軟體更新就是降頻處理，哈哈」、「更新降頻大招來了」、「改軟體最快了啦，硬體不可能改了」、「我看是解法是運行特定程式就降頻」、「頻率跑太高了，下次更新降頻。」

韓媒BusinessKorea報導引述業內人士看法指出，iPhone 15過熱恐怕跟台積電以3奈米製程技術代工的A17 Pro處理器晶片有關，並提到研調機構Hi Investment & Securities在7月的報告指出，三星3奈米良率為60%，但台積電僅55%，如果市場對台積電3奈米存疑，客戶可能會轉向或同時採用三星的產品。