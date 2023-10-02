裕隆攜手LINE！全新LINE GO今上線 一鍵啟動三大服務

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看準智慧移動趨勢，LINE與裕隆集團首度創新合作打造「出行生態系整合策略」，今日聯手推出「LINE GO」一站式整合交通移動服務，將LINE生態圈的豐富資源與科技力量，串聯裕隆集團價值鏈資源，延伸「以科技改變移動服務」的競爭優勢，為用戶帶來更優質多元的移動體驗。

LINE GO三大服務包含「LINE TAXI叫車服務」推出業界首創AI 語音叫車（AI-Call）、新增多元車種選擇與不限車種叫車服務；全新租車服務「自遊租」24小時聰明租還；「機場接送服務」車種擴增、範圍擴大。

配合裕隆集團近期新能源車齊發，現場也展出包括，納智捷n 7、裕日車Kicks e-power，未來也將擴大，新能源車服務。

LINE GO不僅是第一個透過LINE官方帳號整合多樣交通服務的移動品牌，致力打造「一站式多元移動服務平台」，未來將從乘客拓展到車主服務，成為開放平台、增加結盟夥伴，為每個人提供值得信賴 、便利生活、永續發展的交通移動方式。

LINE台灣董事長暨執行長陳立人表示：「LINE以『用戶需求』為核心，透過生態圈的整合，創造更簡易便利的一站式開放平台。為滿足更多不同生活場景的落地應用，我們也積極結盟不同產業的外部夥伴，期待提供大眾多元豐富的智慧生活移動體驗，真正落實 『Life on LINE』的企業願景。」

裕隆集團 金融水平事業總經理許國興表示：「裕隆集團致力於連結人、車與生活的全新可能，透過裕隆長期在汽車工業技術的產業優勢，將更多元的車種服務導入數位科技平台，為消費者打造智慧生活的移動生態系。」