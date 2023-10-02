莒光海洋觀光年「最美方塊海攝影比賽」徵件倒數 首獎3萬元等你拿

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2023莒光海洋觀光年首度舉辦的方塊海攝影外拍教學活動，日前在馬祖在地攝影達人周小馬和參與者熱烈的互動中圓滿結束，為最美方塊海攝影比賽激盪出更多優秀作品。

莒光鄉公所表示，今年不僅總獎金提高至6.8萬元，前三名獎金也都加碼，首獎可獨得獎金3萬元，活動開跑近一個月引發熱烈迴響，徵件至10月31日止，不限攝影器材、不限國籍，年滿20歲以上有意參加者，請把握時效踴躍報名參賽！

莒光鄉公所強調，方塊海的形成主要受到潮汐和風力影響，想捕捉隱身西莒坤坵沙灘與蛇島間的莒光方塊海美景，建議參考潮汐表最佳觀賞時段，10月大潮天數多達近15天，是最佳的拍攝時機，期待藉由各路攝影好手的鏡頭，讓大眾看見世界奇景方塊海之美。

鄉公所進一步說明，攝影比賽分為兩階段評選，第一階段專業評選將邀請專業評審，評選出金獎1名獎金3萬元、銀獎1名獎金1.5萬元、銅獎1名獎金1萬元，以及佳作5名各2千元。

另外，擇優選出5件作品在「莒光海洋觀光年」臉書粉專，進行第二階段最佳人氣票選，活動期間（11／13至11／17）獲得最多指定留言數的該件作品，即可獲得最佳人氣獎3千元獎金，比賽採線上徵件報名，邀請大家盡情發揮創意，以不同視角紀錄及傳達莒光方塊海之美。

莒光鄉公所提醒，今年「遊莒光拿好禮活動」的紀念隨行杯廣受好評，東莒700份已全數兌換完畢，欲兌換者請至西莒（莒光鄉公所 連江縣莒光鄉青帆村74之2號2樓財經課）兌換，兑完為止請早參與，以免向隅，活動網站將不定時更新兌換進度，兌換前可先查詢了解。

此外，欲兌換者請持當日船票於上班日下午4：00至5：30，或持前7日內船票於上班日上午8：00至12：00及下午1：30至5：30兌換。