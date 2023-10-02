近四成俄羅斯人認為 人民幣適合替代美元和歐元

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根據一份最新調查，68％俄羅斯人認為，讓中國成為俄羅斯的主要外貿夥伴，對俄羅斯來說利大於弊，58％的俄國民眾對中國商品持肯定態度。民調也顯示，近40％的俄羅斯人認為，人民幣是美元和歐元的適合替代貨幣。

俄羅斯衛星通訊社報導，根據由俄羅斯開發銀行與俄羅斯人壽保險公司在大陸國慶日前夕展開的調查，68％受訪者認為讓中國成為俄羅斯主要外貿夥伴利大於弊（44％的人傾向認為，24％的人堅定認為），12％受訪者認為弊大於利（7％的人傾向認為，5％的人堅定認為）。另外20％受訪者認為這個問題難以回答。

民調也指出，約39％的受訪者認為，人民幣是美元和歐元作為個人儲蓄和俄羅斯外貿交易貨幣的適合替代貨幣，36％的人未將人民幣視作美元和歐元的替代貨幣。另有25％的民眾對此沒有看法。

根據俄國央行數據，今年7月份，人民幣在俄羅斯出口中的份額升至27％，進口中的份額升至36％，而盧布在出口中的比重降至42％，進口中的比重保持在30％的水準。

民調也說，58％的俄羅斯人對中國商品持肯定態度，35％的俄羅斯人對中國商品持中立態度，只有7％的人對中國商品持否定態度（5％的人較不喜歡，2％的人非常不喜歡）。

58％受訪者認為中國生產的服裝和鞋能夠替代歐洲產品；44％受訪者認為中國食品能替代離開俄羅斯市場的歐洲品牌。40％受訪者認為中國皮毛產品能夠替代歐洲產品。

41％受訪者認為中國汽車是離開俄羅斯市場的歐洲品牌的合格替代品（但26％受訪者不同意），44％受訪者認為中國汽車和汽車配件是歐洲產品的高品質替代品。