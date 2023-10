美刪援烏 烏國人諷澤倫斯基訪美不夠成功

【中時新聞網 吳映璠】美國參眾兩院9月30日深夜通過臨時撥款法案,避免聯邦政府在45天內停止運作,不過法案排除了對烏克蘭的援助。對此,專家評論這代表烏國總統澤倫斯基9月中的訪美行「不夠成功」,基輔民眾更自嘲烏國人民淪為「人質」。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導,烏克蘭官員試圖淡化美國國會在臨時撥款法案中排除200億美元的對烏援助,堅稱華府對基輔的金援不會受到影響。

例如烏克蘭駐美國大使瑪卡羅娃(Oksana Markarova)在臉書發文強調,該法案不會威脅到先前已經批准的武器及設備援助,稱還有時間及資源,最重要的是仍有對烏克蘭的「跨黨派」支持。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)也強調,華府及參眾兩院對烏克蘭的支持仍不變,他說基輔正與華府合作,確保新預算案涵蓋對烏援助。

不過《華郵》指出,臨時撥款法案排除對烏金援恐是不祥之兆,兩黨對烏克蘭的支持恐會動搖,尤其現階段對烏克蘭來說又是特別脆弱的時刻,數月來烏軍的反攻行動遲遲沒有重大進展,讓烏克蘭國內及國際社會擔憂,俄烏戰爭已陷入僵局。

雪上加霜的是,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)不到2周前才前往華府尋求支持,此行澤倫斯基要求在美國國會發表演說,不過遭到共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)拒絕,兩人最終進行私下會面。

基輔政治分析師布隆朱科夫(Artem Bronzhukov)評論:「澤倫斯基近期的訪美行看來不夠成功。」

另據美國有線電視新聞網(CNN)報導,臨時撥款法案未涵蓋額外援烏計畫,部分烏克蘭人仍相當樂觀,不過也有人感到擔憂。

烏克蘭士兵科斯特亞克(Volodymyr Kostiak)形容這是場美國「內戰」,自嘲烏克蘭人淪為「人質」。不過他也認為,兩黨內鬥進而導致華府停止援烏的可能性很小,因為美國的戰略利益大到涵蓋烏克蘭,他也理解圍繞是否援烏的討論源自於美國即將舉行總統大選的政治現實,「歷史上美國預算已中止過20次,沒有一次釀成嚴重後果,所以我不認為這對烏克蘭來說是大問題」。

烏克蘭英語教師娜塔莉亞(Natalia)及企業家克拉斯諾什托克斯(Serhii Krasnoshchoks)也同樣樂觀,「我們認為,會有對烏克蘭的援助」。

不過其他烏克蘭人就沒有這麼有信心,基輔居民奧絲塔普丘克(Tetiana Ostapchuk)說:「我很確定,我們真的需要其他國家的支持,因為我們沒辦法獨自做到。」

文章來源:Kyiv downplays lack of Ukraine aid in new U.S. spending bill

文章來源:‘We can’t do it alone’: Ukrainians react to lack of additional funding in US spending bill