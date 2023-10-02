營運增溫，永光、德淵收益加分

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伴隨市況需求回溫，永光（1711）8月營收月增7.62％，自結營業淨利2,221萬元，年增33.67％，稅前淨利3,396萬元，年成長147％；前八月營業淨利0.44億元，稅前淨利1.02億元，年減72％。電化事業下半年需求有回升趨勢，將以車用IC及摺疊手機為耕耘重點。

此外，德淵（4720）伴隨第三季為大陸食品包裝傳統旺季，過濾器與家具業市場訂單需求也有提升，歐洲廠存貨去化有成，加上與工研院合作開發之生物基可堆肥感壓熱熔膠已獲得國際性衛材大廠試單，營運蓄勢推升。

此外，德淵與日本株式會社MORESCO在大陸合資的無錫德松科技公司，完成50％股權讓售日方，預估售股利益對EPS增加約0.4元。

永光為國內外半導體黃光製程關鍵材料的重要供應商，車載用黃光化學品與特用化學品，包括半導體封裝製程用CA光阻、正負型PSPI光阻、去光阻液；另還佈局碳化矽（SiC）研磨液、半導體前段、後段光阻劑、光阻剝離劑，提供化合物半導體上中下游之化學品。

德淵目前綠色材料營收比從83％提高至88％，綠色材料成長率5.7％；其中創新產品約17％、傳統升級也達70％。隨著大陸市場KA客戶提出碳中和計畫，積極在飲料食品封裝、吸管用膠、包裝袋等應用；潔淨回收貼標膠除澳洲市場開發外，東北亞市場已有試膠進行；可回收之書本裝訂膠在東北亞市場有望獲取新訂單。

德淵指出，下半年營運除大陸熱熔膠邁入需求旺季，越南市場因食品包裝業擴展，營收可望回升。印度市場成長力道仍然強勁，將加速推進印度二廠興建，預計明年完工，以掌握商機。美國及歐洲市場庫存去化完成，開始承接新訂單，力拚毛利成長。