Booking.com獲利大增不給錢？旅宿業被欠到戶頭空了

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【中時新聞網 吳映璠】知名訂房網Booking.com今年第2季獲利大增51％，卻被控未將住客事先線上繳交的住宿費用支付給旅宿業者，受害旅宿業者遍布全球，有業者長達數月未收到款項，積欠費用超過10萬台幣，業者被迫自掏腰包支付其他支出，最終戶頭只剩下3美元。對此，Booking.com歸咎於系統「技術問題」。

英國《衛報》（The Guardian）報導，8月，Booking.com才宣布今（2023）年第2季營收達55億美元、獲利13億美元，分別較去年同期上升27％及51％。

不過遍及泰國、印尼、歐洲等地的旅宿業者抱怨，Booking.com已數月未支付款項。旅客若從Booking.com預定某地住宿、並選擇事先付款，Booking.com會在扣除佣金後，將剩餘款項匯給旅宿業者。

例如在泰國帕岸島（Koh Phangan）經營多間青年旅館的美國業者因菲爾德（Loren Infeld）說，Booking.com自4月中以來，就沒有支付他其中一間青旅的住宿款項，6個月來共積欠12.5萬泰銖（約新台幣11萬元）。

因菲爾德實際上是向當地一間飯店承租空間經營青旅，Booking.com持續未支付款項後，他被迫自掏腰包繳納租金及其他費用，最終戶頭只剩下3美元（約新台幣97元）。由於繳不出房租，當地飯店已收回因菲爾德承租的青旅空間。

讓因菲爾德相當挫折的是難以聯繫上Booking.com來解決問題，他說官網只提到必須和財務等部門聯繫，但網頁上並未提供聯繫電話或郵件網址。

遇上相關問題的旅宿業者甚至透過社群平台向Booking.com執行長、管理層發送私訊，例如在峇里島經營整棟別墅的澳洲業者史丹莉（Emily Stanley），最終透過臉書找到一名Booking.com高層，才討回3月積欠至今的1.1萬澳幣（約新台幣22.8萬元）。

史丹莉說聯繫上Booking.com高層後，隔天就收到款項，不過前面幾個月未收到款項讓她必須額外兼差，「那是非常辛苦的6個月，壓力非常大，流了很多眼淚」。

除了直接聯繫管理層才有機會討回款項外，部份旅宿業者則是直接向媒體爆料，他們的經歷登上新聞版面後不久，Booking.com就支付款項。

針對全球各地旅宿業者抱怨未收到款項，Booking.com稱是系統發生「技術問題」，強調已經修正系統錯誤，並且已處理與多數旅宿業者的交易。

文章來源：Travel website Booking.com leaves hoteliers thousands of dollars out of pocket