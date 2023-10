Booking.com獲利大增不給錢？旅宿業被欠到戶頭空了

【中時新聞網 吳映璠】知名訂房網Booking.com今年第2季獲利大增51%,卻被控未將住客事先線上繳交的住宿費用支付給旅宿業者,受害旅宿業者遍布全球,有業者長達數月未收到款項,積欠費用超過10萬台幣,業者被迫自掏腰包支付其他支出,最終戶頭只剩下3美元。對此,Booking.com歸咎於系統「技術問題」。

英國《衛報》(The Guardian)報導,8月,Booking.com才宣布今(2023)年第2季營收達55億美元、獲利13億美元,分別較去年同期上升27%及51%。

不過遍及泰國、印尼、歐洲等地的旅宿業者抱怨,Booking.com已數月未支付款項。旅客若從Booking.com預定某地住宿、並選擇事先付款,Booking.com會在扣除佣金後,將剩餘款項匯給旅宿業者。

例如在泰國帕岸島(Koh Phangan)經營多間青年旅館的美國業者因菲爾德(Loren Infeld)說,Booking.com自4月中以來,就沒有支付他其中一間青旅的住宿款項,6個月來共積欠12.5萬泰銖(約新台幣11萬元)。

因菲爾德實際上是向當地一間飯店承租空間經營青旅,Booking.com持續未支付款項後,他被迫自掏腰包繳納租金及其他費用,最終戶頭只剩下3美元(約新台幣97元)。由於繳不出房租,當地飯店已收回因菲爾德承租的青旅空間。

讓因菲爾德相當挫折的是難以聯繫上Booking.com來解決問題,他說官網只提到必須和財務等部門聯繫,但網頁上並未提供聯繫電話或郵件網址。

遇上相關問題的旅宿業者甚至透過社群平台向Booking.com執行長、管理層發送私訊,例如在峇里島經營整棟別墅的澳洲業者史丹莉(Emily Stanley),最終透過臉書找到一名Booking.com高層,才討回3月積欠至今的1.1萬澳幣(約新台幣22.8萬元)。

史丹莉說聯繫上Booking.com高層後,隔天就收到款項,不過前面幾個月未收到款項讓她必須額外兼差,「那是非常辛苦的6個月,壓力非常大,流了很多眼淚」。

除了直接聯繫管理層才有機會討回款項外,部份旅宿業者則是直接向媒體爆料,他們的經歷登上新聞版面後不久,Booking.com就支付款項。

針對全球各地旅宿業者抱怨未收到款項,Booking.com稱是系統發生「技術問題」,強調已經修正系統錯誤,並且已處理與多數旅宿業者的交易。

