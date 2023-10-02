台南公費流感第一階段開打 羅一鈞視察：趕快施打

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台南市公費流感疫苗第一階段今天開打，不少施打地點上午都出現大批長者排隊等候施打，駐點的疾病管制署副署長羅一鈞前往關廟區山西宮視察施打情況時，也呼籲民眾趕快施打。

羅一鈞指出，今年的四價公費流感疫苗，疾管署共採購698萬6900劑，分配給各地方政府，提供符合民資格的民眾施打；此外，今年也特別針對65歲以上長者，提供免費接種肺炎鏈球菌疫苗。

羅一鈞強調，鑑於目前仍有新冠肺炎病例，因此新冠疫苗也還在施打，但莫德納XBB疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗等3種公費疫苗並不會排斥，可以同時施打，請民眾踴躍接種。

市府衛生局也說，今年1至9月流感併發重症共有65例，加上現在又是秋冬之際，中央共分配52萬2130劑四價流感疫苗，第一階段施打公費流感疫苗的民眾，包括：65歲以上長者；醫事及衛生防疫相關人員；安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員；滿6個月以上至國小入學前幼兒；孕婦；具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者；國小；國高中（職）／五專一至三年級學生；6個月內嬰兒之父母；幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）；禽畜業及動物防疫相關人員等11類。

至於11月1日起開始的第二階段公費流感疫苗施打，將針對50至64歲無高風險慢性病成人，直至疫苗打完為止，都可到合約院所或37區衛生所接種。

上午在山西宮排隊施打流感疫苗的89歲陳老先生表示，為了自己的健康，每年都會施打流感疫苗。日前得知今天開打，特別趕在第一天就前來施打，希望今年也不會得到流感。