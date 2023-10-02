響應淨零碳排 海委會推動藍碳策略

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海洋委員會海洋保育署響應淨零碳排，海員會主委管碧玲2日表示，海委會從4年前開始系統性盤點海洋生態系分布與估算碳匯能力，算出全台現存藍碳量逾34萬公噸，並與各部會及地方政府建立合作網絡，藍碳復甦網絡將指日可待。

管碧玲也說明，森林具有碳匯能力早為人熟知，但科學家發現紅樹林、海草這類海洋植物捕捉大氣中的碳並將其儲存在土壤的能力更勝森林，故稱其為藍碳，也成為當前尋覓碳權的新目標。

海保署署長黃向文表示，欲復育藍碳，要先知道哪裡有藍碳，海保署自2019年委託中興大學起陸續盤點記錄，掌握藍碳生態系分布於全台15個縣市，包括33處紅樹林約680公頃，18處海草床約5456公頃，以及7處潮汐鹽沼約188公頃；估算其碳儲存量為紅樹林約18.2萬公噸、海草床14.4萬公噸，及鹽沼1.6萬公噸，總計碳儲量約34.2萬公噸。面積從最大的東沙環礁海草床五千餘公頃，到台南市北門一帶的紅樹林九十餘公頃，潮汐鹽沼面積少，主要分布在金門。

海保署自去年陸續與國家公園署、林業及自然保育署、漁業署及地方政府討論紅樹林與海草床的復育想法，在今年初環境部修訂氣候變遷因應法的過程中，海委會也已被納入自然碳匯的協辦機關。

海保署今年度開始與農業部水試所澎湖中心合作於選定的重光海草示範區試驗栽植，追蹤生長情況，也與中興大學合作尋找紅樹林復育潛力點，發現新竹市、嘉義縣、澎湖縣、屏東縣大鵬灣、小琉球、台中市等都有可嘗試復育的區域。