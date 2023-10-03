甜蜜教主王心凌化身粉紅天使 呼籲女性關心自我健康

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每年的「粉紅十月」全球乳癌防治月，Pink Power台灣粉紅力量公益協會總不遺餘力辦活動並邀名人共襄盛舉，叮嚀女性關心自己的健康。今年擔任Pink Power公益大使的甜蜜教主王心凌，更攜手Pink Power台灣粉紅力量公益協會創辦理事長黃千容Jessie一起向所有女性喊話：「關心個人健康，定期進行乳房檢測。勇敢表達，積極面對，愛自己就從健康做起！」

王心凌：再忙，也要關注自我健康！

長期致力於乳癌防治宣導的Pink Power台灣粉紅力量公益協會，2023年邀請到溫暖甜美、充滿正能量，最能詮釋Pink Power的甜蜜教主王心凌出任公益大使，透過她內外皆美的個人魅力，提醒女性：「不論何時何地，身處何種處境，都要記得#愛自己粉給力，自信自愛，一定能獲得更多力量！」

活躍於演藝事業，工作忙碌的王心凌，透露自己無論再忙「都持續學著聆聽自己內在的聲音與自己對話，從心靈到身體好好照顧自己，從飲食到運動都為自己做最好的安排…」而每年都會為自己安排完整健康檢查的王心凌，乳房超音波或乳房攝影等檢查當然是不可少的項目，除此之外，王心凌透露：「我也會盡量固定自己在家做乳房檢測，在乎自己的健康很重要，所以自我乳房檢測在日常生活中，真的不能遺漏。」

Pink Power台灣粉紅力量公益協會創辦理事長黃千容（左）；Pink Power公益大使王心凌（右）。圖／Tatler Taiwan提供

幫助女性重視健康，並且找回自信

最新全球癌症相關研究中顯示，「乳癌」不僅是女性發生率第一名的癌症，更以逐年雙位數增加的趨勢，威脅全球女性的健康。在台灣，乳癌更長期佔據女性癌症好發率的第一名！面對乳癌威脅，Pink Power台灣粉紅力量公益協會與Pink Power公益大使王心凌，積極呼籲所有女性：「女生請多關注自己與重視健康，擁抱更好的自己！」

Pink Power台灣粉紅力量公益協會為了在乳癌防治領域貢獻更多心力，長期攜手Motiva Taiwan與乳癌防治基金會、沃醫學集團，持續宣導正確的健康自我關注概念外，在治療項目上也不遺餘力。Pink Power台灣粉紅力量公益協會創辦理事長黃千容Jessie表示，「在乳癌防治的道路上特別感謝Motiva Taiwan提供安全植入物材質，同時協會也十分幸運能與全台灣各大醫院，如：台大醫院，榮民總醫院，中國醫藥大學附設醫院，長庚醫院，以及大同醫院長期合作，提供乳癌重建患者醫療支持。Pink Power台灣粉紅力量公益協會希望透過合作醫院的拋磚引玉，加上每年公益大使充滿正能量的高聲疾呼，能提供更多乳癌重建患者醫療支持，讓乳癌患者得到更完善的照顧與治療。」

Pink Power台灣粉紅力量公益協會也對乳癌患者乳房重建手術的需求，給予詳盡規劃協助。由於部分乳癌患者在治療過程中，需要進行乳房切除手術，面對失去重要的女性象徵，乳癌患者們不僅需要克服身體的殘缺，更承受極大的心理壓力，這也使後續乳房重建手術格外重要。協會除了為乳癌患者媒介全台各大醫院，更與全球上市超過十年的Motiva合作，提供術後重建更自然、安心、安全的選擇，協助許多女性找回自信。」

女性朋友們別忘記#愛自己粉給力

在這全球女性罹患乳癌數字居高不下、乳癌患者開始年輕化的時代，身為2023粉紅力量公益協會公益大使的王心凌，再次殷殷叮嚀女性：「最重要的乳癌防治應該從自身做起。常聽到有人說要多愛自己，其實真正愛自己的首要表現，就是從關注自身健康做起，尤其是女生不能忽視的乳房健康！」因此2023年Pink Power乳癌防治宣導活動主題定為──#愛自己粉給力，完美詮釋了Pink Power台灣粉紅力量公益協會及王心凌對所有女性的提醒：「女性朋友記得關愛自己，找回自信，給自己力量，擁抱更好的自己。」

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作者／Tatler Taiwan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。