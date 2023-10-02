緯創、緯穎大反攻 AI族群復活 航運股有壓 22檔爆發

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台股今（2）日迎來光輝十月行情，在台積電領軍下開高走高，飆漲逾200點，收盤報16,557.31點，上漲203.57點，漲幅1.24％，成交量2,821.74億元。

一掃蘋果iPhone 15散熱議題的困擾，台積電開盤就喊衝，收盤上漲1.91％，收在533元，而台積電3奈米製程相關供應鏈與設備廠也一齊向上，萬潤收下漲停板，辛耘上揚7.07％，弘塑、家登、中砂等也同步走強。

AI族群大反攻，指標股緯創盤中一度攻上漲停，收盤上漲9.36％，緯穎則是順利鎖住漲停，旭品、晟銘電、圓剛、迎廣、偉訓、振發、健鼎等一起登頂，廣達與英業達的漲幅也有6％以上。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計訊芯-KY、偉訓、振發、富喬共22檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，電腦／周邊設備類股及電子零組件類股表現亮眼，漲幅分別為4.04％、2.71％，運輸類股表現疲軟，下挫1.2％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為訊芯-KY（6451）、偉訓（3032）、圓展（3669）、晟銘電（3013）、圓剛（2417）、迎廣（6117）、銘旺科（2429）、健鼎（3044）、無敵（8201）、皇昌（2543）。

今日上市有13檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為中福（1435）、新興（2605）、中視（9928）、宏旭-KY（2243）、華城（1519）、中航（2612）、台驊投控（2636）、愛山林（2540）、矽統（2363）、立萬利（3054），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、廣達（2382）、矽統（2363）、定穎投控（3715）、英業達（2356）、群創（3481）、長榮航（2618）、元大高股息（0056）、友達（2409）、技嘉（2376）。

上櫃12檔9％以上漲幅，其中11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為振發（5426）、富喬（1815）、康聯訊（3672）、萬在（4543）、光環（3234）、力士（4923）、光耀（3666）、旭品（3325）、宇環（3276）、兆利（3548）。

今日上櫃有13檔股票有3.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序美而快（5321）、通訊-KY（6404）、晶呈科技（4768）、台境（8476）、樂威科-KY（4154）、鑫聯大投控（3709）、美好證（6021）、天揚（5345）、駿吉-KY（1591）、世紀（5314），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、台燿（6274）、旭品（3325）、華星光（4979）、上詮（3363）、金居（8358）、建舜電（3322）、富驊（5465）、萬潤（6187）、廣明（6188）。