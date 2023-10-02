引領潮流尊美醇JAMESON 攜手 7-11和全家推出50ml全新便攜瓶掀起戶外時尚新浪潮

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全球銷售第一愛爾蘭威士忌尊美醇(Jameson Irish Whiskey)，長期以其潮流風格與特色而自豪，為了更契合與貼近現代生活需求，十月四日起於7-11 和 全家便利商店全新推出 50ml 全新尺寸，精美輕巧的瓶身不論是在派對上與朋友分享，或者在旅行中品味醉人滋味，只要J 瓶在手，就能讓您隨時隨地輕鬆享受「J麼順」的生活風格。為了鼓勵大家聚在一起玩出新滋味，Jameson也開啟了社群挑戰，邀請您一同共襄盛舉，揮灑創意，創造出獨一無二Jameson的創意調酒，就有機會獲得超限量好禮，與好友們擁抱戶外旅程，一起出外野餐共享歡樂。

業者表示，尊美醇(Jameson Irish Whiskey)威士忌，自1780年由John Jameson在愛爾蘭都柏林創立以來，以深金色的酒液、濃郁的大麥香甜、焦糖和雪莉酒香氣相融，再經三次蒸餾製成的柔和酒體，展現出堅果、香草和辛香的絕妙平衡，並微微散發雪莉的香甜。延續兩世紀傳統方式製作，使用天然大麥和純淨泉水，經過三次蒸餾打造獨特雙倍滑順口感，並以愛爾蘭的石灰替代泥煤，不僅消除了蘇格蘭威士忌的煙燻味，反而呈現出極致輕柔的風味特質。

Jameson推出「IG調酒挑戰」的活動，10月4日起至11月30日，凡至7-11限定門市及全家超商通路購買JAMESON 50ml後加入保樂力加酩家沙龍官方LINE OA，並上傳IG調酒挑戰截圖，即可抽Jameson極限量野餐調酒包。業者提供

為了慶祝「Jameson尊美醇愛爾蘭調和威士忌」全新的50ml包裝，於7-11限定門市與全家同步上市， 10/4起至11/30活動期間於7-11限定門市或者全家購買 JAMESON 50ml 。並參加IG調酒挑戰 ( 調酒挑戰規則：超商購買JAMESON 50ml後製作Jameson創意特調，分享到IG Story 並同時tag #Jameson #就是J麼順)，並加入保樂力加酩家沙龍官方LINE OA，並上傳IG調酒挑戰截圖即獲得品牌限量好禮Jameson野餐調酒包抽獎機會。

Jameson極限量野餐調酒包內容物豐富，包括Jameson愛爾蘭威士忌700ml一瓶、Fever Tree頂級薑汁汽水、雪克杯、量酒器、高球杯、SHOT杯及攪拌棒。只要準備10-12冰塊装滿高球杯，倒入一份Jameson（1份約50毫升）及三份薑汁汽水（約150毫升），並加以攪拌混合。再將一片角切萊姆（或檸檬），擠壓一下，放入玻璃杯中，即可輕鬆享受Jameson Ginger & Lime 尊美醇薑汁萊姆酒。

Jameson極限量野餐調酒包內容豐富，除了有一瓶700ml尊美醇愛爾蘭威士忌(Jameson Irish Whiskey)與Fever Tree頂級薑汁汽水外，還加碼送上專屬Jameson的雪克杯、量酒器等多件調酒用具組！展開調酒包立即變成野餐墊，隨包更附有Jameson調酒小卡，讓您在戶外調出經典好喝的Jameson Ginger & Lime與好友共享歡樂時光，就是J麼簡單。

活動網址：https://iline.tw/41qB5

（工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒）