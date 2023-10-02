獲全英語授課優等獎 台科大教授：EMI課程讓老師遇挑戰

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各大學推動「大專校院學生雙語化學習計畫」強化學生英語能力及國際就爭力。台科大資工系教授馮輝文的「無線與行動網路概論」全英語課程，善用即時回饋系統以及各項工具，隨時了解學生於全英語授課的學習狀況，獲得第一屆全國全英語課程(EMI)創新教學課程影片競賽優等獎項。

馮輝文表示，在進行全英語課程前會先了解學生對英語授課的擔憂，發現有近60％的學生會擔心他們無法理解英語授課的內容，還有一些是擔心課堂上無法用英文回答問題，有些人則害怕以英文考試作答。

馮輝文說，EMI英語授課師生都是在使用第二語言，其實不只學生擔心，教師也一樣遇到困難和挑戰。為了強化英語授課的能力與技巧，馮輝文參加了劍橋和AIT的培訓，不僅需加強老師自身的英語使用、語言技巧、準確表達能力之外，更重要的是能在英語授課時，針對學生需求給予更多資源和協助，提供有效的教材和教學方法。

在課堂上，馮輝文會先回顧前一次的教材，幫學生們複習，並使用視覺輔助工具，例如用手寫筆記標註於英文簡報幻燈片，以增強學生的視覺記憶。此外，他還利用「Poll Everywhere」等線上即時回饋系統來隨時了解學生學習狀況是否跟上了。

馮輝文也會特別強調專有名詞、關鍵詞彙和片語的英文解釋，並另外在網路上提供中文輔助教材影片，讓那些英語能力不足或在英文授課時無法完全理解課堂內容的學生也能自學使用，這些額外準備的中文精簡教學影片，可幫助學生理解，或是事先預習課程，讓英文授課更為順暢。

「我喜歡迎接具有挑戰性的任務，EMI教學已經改變了我的教學風格，也不斷精進我的教學技巧」。馮輝文表示，英語教學不僅有益於學生，同時提升了教師的教學方法。他說，其實上英文課程，收穫的不只是學生，收穫最多的是老師，因此，全英語課程對師生都有益處。