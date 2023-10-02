公費疫苗民眾不敢打高端 花縣：各廠牌都是成熟疫苗

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全台公費流感疫苗今開打，花蓮縣包含自購數量共有9萬1500劑，由於今年疫苗廠牌新增「高端」，不僅民眾對其抱有疑慮「拒打」，還傳有縣市刻意排除不讓學生接種。花蓮縣衛生局表示，流感疫苗屬成熟疫苗，每個廠牌都具安全、可靠及有效性，因此縣內無刻意分廠牌，呼籲符合公費資格鄉親儘速接種，及早產生抵抗力對抗病毒。

秋冬之際，正是流感性感冒好發期，今年公費四價流感疫苗廠牌共有國光、賽諾菲、台灣東洋及高端，其中高端是首度加入公費流感疫苗行列；公費對象今年則是新增居家托育人員。

花蓮縣政府今天上午在縣府大禮堂舉辦「注您幸福」記者會，由副縣長顏新章、副議長徐雪玉、1名男幼童及1名女性居托員等人，示範接種「賽諾菲」疫苗，宣布全縣13鄉鎮衛生所今天正式啟動公費流感疫苗接種。

衛生局長朱家祥表示，花蓮承襲過往進了9萬劑公費流感疫苗，並自行委託中央再採購1500劑，供高中職以下教職員接種，無限定品牌。

由於今年公費流感疫苗廠牌新增「高端」，引起民眾疑慮，甚至傳出有人「拒打」，對此，朱表示，流感疫苗是成熟的疫苗，相信新增的高端也是安全、可靠且有效的疫苗，目前疾管署採購的疫苗，不論哪種品牌，打在身上都有良好的效果，建議65歲以上長者盡快接種，「愈早打，身體愈早產生抵抗力」。

不過有些縣市為讓家長安心，刻意排除高端疫苗，不讓學生接種，對此，朱家祥強調，縣內並無刻意分廠牌讓學生接種，分割只會造成家長更多的困擾與不安全感，「這是非常不對作法」。

另外，各校園今天陸續替學生接種公費流感疫苗，縣府教育處代理處長翁書敏指出，目前教育處尚未接獲家長反映不讓小孩接種疫苗的消息，上午各校均順利完成疫苗注射，未來若有學生當下不願接種疫苗，學校亦尊重。