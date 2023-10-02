彰化建縣300慶生活動連嗨9天 湧入30萬人創億元商機

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彰化建縣300周年慶祝活動從上周開始連嗨9天，昨天隨著明華園總團《八堡圳傳奇》落幕後，慶祝活動也跟著畫下句點，根據縣府統計，活動9天包括博覽會、演唱會、劇團表演等參與人數超過30萬，創造上億商機，讓不少鄉親期待「明年還有嗎」。

彰化縣政府為迎接彰化建縣300周年，舉辦一連串精彩活動，包括開幕式演唱會就聚集超強卡司，包括草蜢、周湯豪x比莉、謝金燕、魏如萱、玖壹壹、李聖傑等18組華麗陣容，光這2天演唱會就吸引超過10萬人湧入。

王惠美表示，彰化慶祝300周年系列活動，昨天在明華園特別以彰化母親河「八堡圳」為背景所打造的《八堡圳傳奇》紀念大戲落幕下，正式畫下句點，這9天的展演活動每天都超過萬人參與，所有彰化人都會油然而生「我彰化、我驕傲」，以行動來表達對彰化的支持。

王惠美說，整整9天的精彩活動，感謝縣府團隊所有工作人員的用心，還有所有支持我們的民間、志工夥伴的力量，更感謝縣議會議長謝典林及所有議員對於預算的支持，讓所有活動佳評如潮。

王惠美強調，感謝過去300年來先人的努力與辛勞所留下的成果，讓大家能夠飲水思源，這次《彰化300博覽會-上吧!驅動世界的彰力》主題展結合科技多元應用並用輕鬆有趣的方式帶領民眾認識彰化，未來縣府也將持續精進，以建縣300年的智慧，齊心共力打造美好城市。

根據縣府統計，彰化建縣300年系列活動從9月23日開始到10月1日止，一共湧入來自全國北中南將近30萬人到彰化看展、吃美食、聽演唱會，讓附近店家笑呵呵，粗估創造上億商機，讓不少鄉親與攤商期待「明年還有嗎」。