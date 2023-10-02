野村投信首檔台股ETF 「臺灣創新科技50」16日募集

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台灣ETF市場新添生力軍！在台灣唯一擁有日資血統的野村投信，推出首檔涵蓋台股多元科技趨勢的「野村臺灣創新科技50ETF證券投資信託基金」（00935），囊括台灣引領科技發展的菁英企業，野村臺灣創新科技50 ETF將自16日起展開募集，最低申購金額1.5萬元。

野村投信副董事長天津啟介（Keisuke Amatsu）指出，野村資產管理在主動式或被動式投資均有豐富的經驗以及多元化的產品，自1995年5月在日本推出首檔ETF-NF Nikkei 300 ETF，也是日本的第一檔ETF之後，迄今野村資產管理已有70檔ETF；以AUM（資產管理規模）而言，野村資產管理旗下ETF市佔率為44％，若以交易量而言，佔比更高達70％，均為日本的第一名。

此外，野村資產管理的ETF整體規模逾2,200億美元，約6.6兆元，約為台灣整體ETF規模的兩倍，顯見野村資產管理的實力雄厚。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，台灣的ETF市場或許不缺少主題型的產品，但大多數的ETF只集中在1~2個主題，投資廣度受限，當市場在各主題之間輪動時，單一主題型ETF容易錯失機會。

00935所追蹤的「臺灣創新科技50指數」，採用 FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業，歸納為11項創新科技主題，不錯過任一主題的成長機會。根據2015年以來，每一年度創新科技主題表現最佳的前三名常是輪動的情況，半導體、AI／機器人、電動車、大數據、金融科技、資訊安全等主題在不同年度互相爭輝，今年以來，先前未曾位居前三名的元宇宙異軍突起，表現僅次於半導體。若投資固守於單一或少數的主題，往往會錯失新科技應用帶來的大行情。

在成份股的篩選上，00935更有獨到之處。首先，台灣上市櫃企業中能列入成分股股票池的標的，市值須達到新台幣50億元以上，更重要的是屬於FactSet RBICSBRICS Level 6 創新科技次產業的相關營收占比必須大於50％。

此外，企業亦須符合三大指標：財務指標 - 近四季營業利益必須大於零，成長指標 – 研發費用佔營收比重排除最差25％與小於2％，動能指標 – 排除現價離52週高點最遠的10％股票。其他的篩選標準包括需有CSR報告書、近3個月平均日成交金額在新台幣1,500萬元以上。最後依據自由流通市值進行排序，取前50大的企業。