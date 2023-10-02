《觀光股》王品攻軌道經濟 台中包棟打造美食城

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)積極搶攻台中軌道經濟，續去年3月於台中文心路、五權西路口開出「嚮辣」後，10月起直接「包棟」街角黃金2層店面，旗下「阪前」、「品田牧場」、「初瓦」與「肉次方」等4品牌將一舉進駐，合計5個品牌打造「王品美食城」。

台中捷運通車2年以來，捷運站周邊商圈日益熱絡。王品集團搶搭「軌道經濟」，在文心崇德站周圍開設6家門市，被稱為「王品一條街」。去年3月中於南屯站旁的台中文心路、五權西路口開出「嚮辣」台中旗艦店，為該品牌第2家門市。

「嚮辣」台中五權西店門市原比鄰元大銀南屯分行，隨著去年9月中南屯分行喬遷新址而空置。王品決議直接「包棟」街角黃金2層店面，將旗下4品牌「阪前」、「品田牧場」、「初瓦」與「肉次方」入駐，打造另一座「王品美食城」，出站就有多種用餐選擇。

王品去年底於台北市中山區開出日式高價鐵板燒品牌「阪前」，此次於台中南屯商圈開出品牌第二店，延續首店的日式幽靜風格擴大座席數，並增設可容納12人的獨立包廂，升級用餐體驗，自今（2）日起至6日試營運，期間到店消費套餐可享9折優惠。

而「品田牧場」文心五權西店已於9月29日起試營運，預計10月16日正式開幕，且10月底將在台中西屯區國安一路米平方商場再開一店，將全台門市增至16家店。而「初瓦」、「肉次方」文心五權西店則預計10月底陸續開幕，並同步推出一系列開幕歡慶活動。