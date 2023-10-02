《國際產業》竊盜暴力頻傳 英零售業籲政府行動

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】包括特易購(Tesco)、森寶利(Sainsbury's)和瑪莎百貨(M&S)等88位零售業的老闆在周日聯名對英國內政部長Suella Braverman發出一封信件，要求政府對零售業犯罪採取更多行動。

英國預計在2024年舉行大選，不斷升高的零售業犯罪，已經成為政治議題。

產業組織英國零售協會(BRC)說，與疫情前的水準相比，英國零售業員工遭到暴力和虐待的事件幾乎為倍增，每天有867件。

調查還顯示，儘管業者花了超過7億英鎊用於預防犯罪，但是零售業的竊盜規模仍達到9.5億英鎊。BRC說，情況顯然變糟了，今年的另一項調查顯示，10個大城市的行竊案件數量增加了27%。

零售業者的該封聯名信對政府提出兩項要求。首先希望政府將例如顧客毆打和虐待員工定為一項獨立的犯罪，對違規者處以更嚴厲的處罰，並要求警方紀錄下所有零售業犯罪事件。

業界領袖還希望全英國警方將零售業犯罪列為重點打擊的對象。

在九月稍早時，擁有多家百貨公司和超市的John Lewis夥伴表示，英國已經出現闖空門「傳染病」，特別是竊盜事件，今年上半的損失增加了1.2億英鎊。

同樣的，服飾店連鎖商Primark和Next說，盜竊行為的增加，影響了公司的利潤率。超市特易購表示，由於商店犯罪上升，該公司對員工提供了「身體攝影機」(body-cams)，以保障員工安全，同時防止偷竊事件。Aldi超市也在測試這些隨身的監視產品。