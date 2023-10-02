搶百貨周年慶商機 LINE Bank快點卡聯手LINE Pay祭高額回饋

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迎接百貨週年慶及電商網購旺季，預期國人刷卡消費需求升高，選擇較具優惠的快點卡刷卡，不僅能即時獲得LINE POINTS點數，更可參加優惠活動賺取高額點數。

LINE Bank於2日宣布，聯手LINE Pay推出第四季快點卡獨家優惠，周五到周日以LINE Pay綁定快點卡結帳，單筆滿千首筆有機會加碼50點，周六、周日每周兩天LINE Pay綁定快點卡付款，單筆滿兩千就抽紅包，最高有機會獲得LINE POINTS 2,000點，每月紅包名額共5萬包，且每包都有獎。

疫情解封後在報復性消費推波助瀾下，銀行局資料顯示，6月信用卡刷卡量曾刷出歷史新高5,281億元，可見今年國人消費動能強勁，而民眾購物頻繁使用行動支付與網路購物，線上結帳零接觸支付更加方便。

為滿足用戶消費習慣，看到週年慶與網購旺季商機，LINE Bank第四季優惠祭出LINE Pay、蝦皮消費高額點數優惠。10月7日起12月31日止，每周六至周日，以LINE Bank快點卡綁定LINE Pay付款，首筆達2,000可抽紅包1次，獎項包括LINE POINTS 2,000點、888點、100點、50點、8點、5點等，每包都有獎，人人有機會試手氣。舉例來說，單筆刷2,000元，抽中LINE POINTS 2,000點，等同100％點數回饋。

此外，10月2日至12月31日止，用戶於每周五至周日10時至24時，選擇權益「快點隨手Pay」，以LINE Bank快點卡綁定LINE Pay至LINE Pay全通路付款首筆達1,000，可享加碼回饋LINE POINTS 50點（限量）；或者於每周一至周四10時至24時，選擇「快點買起來」權益，至蝦皮購物輸入LINE Bank快點卡卡號付款，首筆達1,000亦享加碼回饋LINE POINTS 50點。

LINE Bank表示，若想隨時掌握LINE Bank快點卡更多優惠訊息嗎，可追蹤LINE Bank官方帳號，至聊天室點選左下角「LINE Bank智能客服」，並點選彈出圖片中的「快點卡優惠」，即可獲得LINE Bank快點卡最新旅遊、餐飲、購物優惠資訊；或於LINE Bank官方帳號對話框中直接輸入「LINE Pay優惠」，亦可立即獲得「天天LINE Pay日」最新優惠資訊。