創業新手也不怕！友信創新RELIANZ線上申辦公司設立 5分鐘輕鬆實現創業夢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

想要創業開公司，但是毫無頭緒？自行申請公司行號又被搞得一頭霧水？友信創新RELIANZ是全台目前唯一可以全線上申辦的公司設立服務，申辦人免去跑繁瑣又耗時的流程，只要花5分鐘，就可以完成申辦工商登記，輕鬆實現創業的夢想。

許多新手創業時，會找會計師事務所代辦或是自行申辦，但會計師事務所的價格昂貴又不透明、細節也不會說明；自行申辦的手續繁瑣費時，創業小白常被弄得霧煞煞。

RELIANZ 線上快速地址預審。圖/友信創新提供

甫於今年5月成立的友信創新RELIANZ，看準每年10萬件以上的公司行號設立案件，創辦團隊擁有20年以上的會計師事務所及軟體新創公司的經驗，線上申辦公司設立只要5分鐘，無論是公司或是行號，申辦費用一率只要5999元，方便又快速。

友信創新RELIANZ執行長彭建彰表示，因為自己過去曾創業多次，每每透過傳統方式申辦公司設立，都遇上許多的不便，且價格昂貴，能深刻體會創業者面臨到的痛點，於是與共同創辦人開發RELIANZ這個平台，提供一站式全線上服務，5分鐘的時間即可完成申辦，讓創業者不用再煩惱。

LINE 會員商務中心，公司設立文件自動生成及電子簽署、多個股東也OK。圖/友信創新提供

友信創新RELIANZ執行長彭建彰表示，RELIANZ線上工商服務平台的優勢在於便利性極高，全線上辦理、流程及價格公開透明，並具備ISO 27001資訊安全標準國際認證，讓申辦人輕鬆完成開業準備，是您創業路上最可靠的幫手！