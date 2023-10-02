就是愛領息！4檔ETF人氣爆棚 這檔規模成長21倍

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【旺得富理財網】53檔台股ETF規模出現最新變化，市場唯一連續二次配息率超過10%的00919群益台灣精選高息，在上周規模結算（9/28）來到442.58億，正式超越00881國泰台灣5G+，成為第6大台股ETF。累計台股前5大規模ETF分別為0050、0056、00878、00929、006208。

若以受益人數來看，00929上周增加1.85萬人，總人數來到38.6萬人最多；其次為00919上周增加1.17萬人，總人數達23.3萬人。

根據統計，今年百億規模以上的台股ETF中，增加規模高達400億以上的共有4檔，分別為00929復華台灣科技優息成長811.5億、00878國泰永續高股息750.5億、0056元大高股息496.4億及00929群益台灣精選高息423億。

若以規模成長率來看，扣掉00929為今年新成立者，以00919為今年最高，成長幅度高達2161%，顯現能夠穩定持續配息的台股ETF，仍深受投資人青睞。

群益投信表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此殖利率是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化殖利率越高，一整年領下來的股利也就越多。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股長期需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度，以及聯準會姿態的變化，目前對於台股長線多頭看法不變，但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同，需慎選標的產業及族群。00919成份股依照股利率加權，輔以流動量指標調整權重，以表彰兼具高股息、獲利能力以及流動性之股票投資組合績效表現。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，00929配息採平滑化策略，透過篩選聚焦優質高息電子股並剔除高波動、現金股利變異係數過高之個股，一改過去對電子股波動度大之印象，達到跟漲抗跌同時兼顧報酬及股息表現，也有助投資人資金運用，適合做為中長線投資台股的投資工具。