陸上市公司「城市戰」京滬深衝刺500＋ 十強排名起變化

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根據上海、深圳、北京三大證券交易所公開資訊統計發現，截至今年第3季最後一個交易日（9月28日）的統計結果顯示，京滬深三個城市都已各自擁有超過400家境內上市公司，組成了第一梯隊。如按照去年成長速度，這3個城市將向突破500家邁進，其中較為領先的北京最有希望率先超越，但研判3地基本上大概都要等到明年。

具體盤點大陸上市公司在各城市數量的排名前10，依次為北京471家、上海438家、深圳422家、杭州224家、蘇州214家、廣州153家、南京124家、無錫121家、寧波116家與成都109家。名單基本與去年一致，但部分城市的排位發生了變化。去年的第十名無錫，今年前進2位挺進第8名；去年並列第8名的成都則後退2位排名第10。

從統計結果可見，京滬深三個城市均已擁有超過400家境內上市公司，組成了第一梯隊；杭州、蘇州以各200多家的數量，形成第二梯隊；廣州、南京、無錫、寧波和成都組成的第三梯隊，各自擁有100多家上市公司，除了廣州較佔優勢外，其他幾家前後緊咬。

根據第一財經報導，京滬深雖然在上市公司數量上相差不大，但在市值結構、總市值和控股類型結構等方面，卻有著較大差別。例如從控股類型具體來看，三地都是自然人控股公司占比最多，但也呈現北京國有控股公司最多、上海外商控股公司最多、深圳自然人控股公司占比遠超京滬的特徵。