跟著重大建設買房就對了！ 七都平均房價比一比

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過去幾年房地產景氣火熱，然而近期在政府一連串房市健全政策下，房市派對結束，買盤也逐步回歸理性需求，購屋人在買房決策上，也回歸到實質基本。不過無論景氣好壞，購屋人買房時多半裹足不前，尤其景氣不好時，擔心未來房價會更便宜，看到各種建案促銷手法，更是眼花撩亂，關鍵就在於無法掌握未來價值，也因此跟著重大建設腳步走，成為民眾購屋時的一大依據。

然而公共建設無論是產業、交通或是整體開發計畫，都將牽引著商業、人口型態改變，就業機會、區域便利性以及城市景觀塑造都將有大幅的轉變，不僅是購屋族，其實建設甫有風聲時，就有不少大型開發商為搶占市場版圖與儲備推案土地，跟隨政府腳步進行搶地大戰。

雙北以軌道交通為最大賣點

盤點全台七大都會區重大建設，北台灣仍以軌道交通為最大建設賣點，像是環狀線北環段、南環段以及桃園捷運綠線、機場捷運等，其中，環狀線南北環線全長20.7公里，共18座車站，新北市境內8.2公里，包括北環線6座車站、南環線1座車站，過去招標之路一直不順利，但近期陸續傳出好消息。

南環段CF670A區段標（Y1、Y1A站）歷經流標四次，終於在今年六月中旬辦動土儀式，包含政大站、動物園站與兩條隧道，預計8年後完工，台北市長蔣萬安指出，未來全線通車後自政大前往公館車程從35分鐘縮短為19分鐘、動物園到新北板橋也只需30分鐘。而受南環段議題加持，過去表現平穩的文山區，近期房價也出現補漲，目前成屋行情約每坪53.4萬元，預售案開價75萬至90萬元。

至於北環段近期也有好消息，新北市近年大力推動溪北地區發展，過去橫跨新莊、五股與蘆洲區的捷運環狀線北環段CF680A標經流標5次，6月正式決標，估9月開工，而北環段在新北境內三個區段標都已決標，全線估8年後完工，受惠最多的區域應是三重區、蘆洲區，不僅位於新北第一環、第二環，且平均房價仍在四字頭親民水位，加上既有的捷運、生活機能，預估未來跳漲空間不小，尤其三重地區目前還有第二行政中心正在進行中，將讓城市風貌翻轉。

捷運綠線串連北桃園交通

此外，桃園捷運綠線為桃園市政府自行發包興建的第一條捷運，將串連北桃園交通，不過受限於疫情、工程變更，預估高架段通車要延到2026年、地下段延到2030年，目前全線涵蓋G01至G04站的八德區均價每坪約23.5萬元，區內的八德擴大重劃區仍有不少推案，目前正值施工黑暗期，不過有了過去捷運帶動房價上漲之前例，區域新案紛紛站上三字頭，少數品牌建商如三本建設之「三本皇琚」開出40萬元單價，為區內新高。

不過，房市專家也表示，最常被提及的建設題材就屬捷運，但往往捷運開發從動工開始到完工，根據路線長短、捷開基地條件不同，建築期長達五年以上的不在少數，且在動工前還有可行性研究、綜規計畫等先行研究。除了事前評估規畫，再來還有營造發包，因此一條捷運從無到有，至少要10年以上才可能實現，但建商可能在最初期討論當中，就已經大張旗鼓廣告宣傳，建議首購族在看捷運建設時，還是以官方公布已動工進度為準，然後評估自己通勤的習慣是否能度過尚無捷運的生活。

台一線替代道路舒緩新竹南北向車潮

新竹縣十大交通建設之一的台一線替代道路，第一期工程獲中央核定補助28.45億元，在完成基本設計及鑽探等作業後，預計6月完成工程發包，預計以二年半工期完工後，就能紓解新竹縣、市南北向的車潮，其中位於起始段的新豐鄉受益頗多，未來將可快速銜接新竹市，目前成屋均價約18.9萬元，相較於鄰近的竹北市均價近四字頭、新推案價格又僅1／2，吸引不少外溢買盤。

至於產業園區向來影響新竹縣市房市最深，目前竹北市的AI產業園區已經整地完成，也將有普生、緯創資通、智邦科技及義隆電子進駐，預計2024年陸續啟用營運，園區完工後也引進約4000名就業人口，年產值超過千億，在人口紅利帶動下，未來房產價值性更高。

中部利多重押水湳經貿園區

至於中部第一大都會區台中市，近年重大建設集中於水湳經貿園區，包含中央公園、綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等，雖然多在興建當中，但是各大開發商已經進駐推案，之前更創下台中市第一筆百萬單價紀錄，另有數筆七至九字頭的交易紀錄帶動區域房價竄升，目前周邊成屋市場多集中在水湳舊市區，均價約27萬元上下。

至於近期台中市最重磅的訊息則是中科園區西南向聯外道路「特五號」正式通車，該道路系統可由中科園區直通向上路與國道3號，可縮短銜接國道1號、3號與74號快速道路車程，有效串連西屯及海線生活圈，鄰近的沙鹿、龍井、大肚房市不但受惠交通便利性，更接收到中科族群外溢效應，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，交通建設對區域房市連動關係甚為緊密，以特五號道路為例，直接帶動向上路的沙鹿、龍井、大肚區等房價相對低水位的區域，同時也將中科聚落向南、向西延伸。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，鑑於開發商跟著重大建設走，特五號通車對區域房市是一大助力；不僅如此，光田綜合醫院向上院區也將於明年中開始營運，屆時也將引入就業人口為區域帶來商業效益，未來捷運藍線也預計在台鐵沙鹿站與台鐵銜接形成雙鐵共構，在利多加持下，不僅深耕在地的品牌建商受惠，也吸引品牌建商如寶輝、龍寶、磐鈺等西移推案。

北外環道路形成台南新運輸走廊

至於南部兩大都會區，其中台南市近年都市快速發展，台南市中心往返台南科學園區之幹道擁塞，為了鏈結生活圈，被視為近期最重要的建設──北外環道路，形成南科園區、永康工業區、創意園區、台南核心區、台南科工區之新運輸走廊，不僅有效紓解南科、永康交流道、大灣交流道，全線完工後從安平到南科只要約15分鐘。

而過去被視為蛋白區的新市地區，除了為南科所在地，加上有大量科技菁英進駐，不少開發商看準潛力進軍，像是海悅團隊大動作獵地，近期陸續推出「世界南科」系列建案，儘管區域成屋均價仍約二字頭低檔水平，但是新案價格已陸續突破四字頭，未來房市前景相當可期。

高雄亞洲新灣區被市政府打造成科技廊道，範圍橫跨前鎮區、苓雅區、鹽埕區、鼓山區，區內公共建設眾多，除了今年高雄輕軌即將完工，日前行政院也核定亞灣2.0推動計畫，要建立更完整的產業生態系統，將原本5年投入107億元擴增為7年170億元，整體計畫將吸引550億元投資、帶動2200億元產值，創造4200個就業機會，目前新灣區所在的前鎮區平均房價約21.1萬元，相較於其他都會區，正處於低基期，對於自住買盤而言相對安全。

馨傳不動產執行長何世昌也提醒近期想要購屋的民眾，若擔憂房價修正，跟著重大建設的區域，房價相對有撐，另外，可篩選提供低自備優惠方案的建案，以降低高昂的購屋門檻。