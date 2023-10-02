孝親獎》秦漢慶幸沒變繡花枕頭 聽媽媽的話 不重外表重內涵

【中國時報 洪秀瑛】當年秦漢的母親和外婆帶著他先到台灣，孫將軍晚到，一到台灣之後就去陽明山繼續受訓，穿著軍服的孫將軍還曾帶秦漢體驗坐吉普車。秦漢回憶說，民國40年代，米油鹽等都是配給的，每月某日會有三輪車拉到家門前，大家生活都很艱苦，因家中吃飯的人多，他父親就起了養雞的念頭，湊了錢買了雞，心想就算賣不出去也可供家人食用，自供自足。

沒想到遇雞瘟疫都死了，後來他父親申請退役，想去日本發展，當時秦漢只是個9歲的孩子，完全不明白詳情，他只記得父親時常「ㄚㄧㄨㄟㄛ」大聲的苦練日語，本來要帶他去日本，但母親反對，覺得會把他寵壞，「父親去了日本，我最大的靠山也沒啦，那年我10歲，整個人渾渾噩噩，也不懂如何應對這種情況，也不懂如何梳理自己情緒或思想，到底還只是個孩子。」

秦漢因為沒去日本，不知道父親當時情況，長大後才知父親曾登一文在某雜誌，披露自己的窘境。他說，父親幽默的用「二將跑堂」形容自己，內文大概是描述自己和另一將軍在他們開的中華料理當跑堂的事，「想想曾經是帶領10萬大軍的總司令卻淪為跑堂，還自己寫出來，這和他具宏觀哲思有關係，人生世俗價值的成功或失敗，不過是過眼雲煙，只要不偷不搶不騙人也沒什麼丟人，就這點我敬佩我父親。」

父親赴日後，外婆、母親常對他施以「反寵愛教育」，常說繡花枕頭「金玉其外，敗絮其中」是不好的，人要多讀書、書中自有黃金屋、書中自有顏如玉，要充實自己、培養自己成為一個有氣質有內涵的人。

「我外婆家世很好，也算是書香世家、受過教育，那個時代女性讀過書的應不多，後來外公到英國中國大使館當武官，母親也在倫敦就讀，老實說，孩子的我並不了解當時她們話中的意涵，但成年後，這些洗腦還真的發生作用，我當演員時很少照鏡子，也不太花時間把自己弄好看一點，都不自戀，這些洗腦話真的將我制約住了，我應該算是聽話的孩子。」