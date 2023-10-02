陳秀芳｜AI全面啟動 留意營收亮眼股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上周五美股漲跌互見，其中費半上漲0.39％，今日台股開高震盪，台積電（2330）、聯發科（2454）上漲1.91％、1.36％，終場大盤上漲203.57點，收在16,557.31點，成交量能稍放大至2,821億，達到月均量。

今日台幣匯率來到32.247附近，從資金流向觀察，電子成交比重維持在七成以上，來到77.98％，電腦及週邊設備、電子零組件族群成交比重為31.87％、21.76％，今天漲幅較大族群電腦及週邊設備、運動休閒族群，漲幅4.04％、3.3％；表現相對弱勢族群為造紙、航運業族群，跌幅為0.56％、1.2％。

從技術面觀察，今日帶量站回十日線，但短線十日、月線、季線壓力仍大，今日低點不破最強；OTC走勢與加權同步，漲幅1.3％，今日漲幅較大的族群為其他電子、電子零組件族群，漲幅為2.61％、2.57％；表現相對弱勢族群為綠電環保、航運業族群，跌幅為0.37％、1.57％。

今日機殼指標整體漲勢整齊，其中旭品（3325）、迎廣（6117）、振發（5426）連二根漲停、偉訓（3032）以及晟銘電（3031）也攻上漲停；銅箔基板指標表現亦不俗，台燿（6274）漲幅9.19％、台光電（2383）以及聯茂（6213）漲幅4.91％、3.29％；AI概念股再度成為盤面焦點，緯穎（6669）漲停、緯創（3231）差一盤漲停，廣達（2382）漲幅亦來到6.26％，盤面熱度回溫，市場氛圍轉佳。

美國參議院在週末通過臨時支出法案，暫時化解關門危機，今日許多節前賣股的投資人，紛紛回頭佈局，時序將進入九月營收密集公布期，可留意營收亮眼以及接下來為傳統旺季的族群，像是健身器材的喬山（1736）、有望認列國防部大單的承業醫（4164）、以及隨著雙十一拉貨強勁Q4獲利可期的晶碩（6491）。

※本資料由鴻光投顧分析師陳秀芳提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。