百勝中國衝刺2026年2萬家門市 KFC要保持年增1200家新店

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繼半年報盈利創歷史新高之後，百勝中國在近期舉辦的2023年投資者日活動上，宣佈正式啟動RGM2.0戰略，重點要加速門店網路擴張等舉措，包含肯德基、必勝客、Lavazza未來3年拓店計畫，規劃2026年將達到2萬家門店。作為百勝中國的營收主力，肯德基計畫保持每年1200家以上淨新增店數，加盟店占比將從10％提高到15至20％。

作為國際餐飲品牌Yum!Brands在大陸市場的特許經營商，百勝中國主要經營的品牌有肯德基、必勝客、Taco Bell等，並獨家擁有小肥羊、黃記煌等連鎖餐飲品牌，以及合資經營的咖啡品牌Lavazza。

根據百勝中國半年報數據顯示，截至2023年6月30日，百勝中國共有1萬3602家門店。其中肯德基在全大陸的門店數為9562家、必勝客3072家，加計其他所有其他分部門店數968家。根據富瑞9月22日發表研究報告指出，預計KFC將在2026年累計達1萬3722間店鋪。

據此估算，未來3年KFC需開店4160家，包括必勝客在內的百勝中國其他品牌需開店6278家。

具體到各品牌業務，肯德基計畫在未來三年加速開店，保持每年1200家以上淨新增店數，加盟店占比將從10％提高到15至20％；必勝客將通過靈活模式如衛星店進一步開拓，保持每年400至500家淨新增店數；Lavazza則定下3到5年內實現增加1000家門店目標。