苗縣購入13.9萬劑流感疫苗 今開打400人完成接種

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流感進入高峰期，苗栗縣流感重症占11例，包括3例死亡。苗栗縣今年購入13萬9000劑流感疫苗，分兩階段開打，第1階段公費流感疫苗2日開打，縣府衛生局鼓勵民眾「左流右新」或「左流右肺」，新冠、流感與肺炎鏈球菌疫苗3選2，才能有雙重保護。 苗縣施打流感疫苗的合約院所包括各衛生所、醫院、診所等共計83家，今天開打的第1階段公費流感疫苗對象，包括孕婦、65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員、6個月內嬰兒父母、6個月以上至國小入學前幼兒、禽畜相關及動物防疫人員、安養、長照機構之受照顧者及其所屬工作人員、國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病、BMI大於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者。第2階段11月1日開打，施打對象50至64歲，無高風險慢性病的成人。

65歲以上長者公費接種肺炎鏈球菌疫苗，10月2日起分3階段施打，第1階段10月2日起開放曾接種過PCV13、15且間隔至少1年者可公費接種ＰＰV23；第2階段11月 27日起開放從未接種過ＰＣＶ13、15及ＰＰＶ23者可公費接種ＰＣＶ13；第3階段12月25日起開放曾接種ＰＰＶ23且間隔至少1年者可公費接種ＰＣＶ13。

衛生局今天在頭份市建國成功活動中心召開流感疫苗開打記者會，縣長鍾東錦、疫管署北區管制中心主任巫坤彬、頭份市長羅雪珠、市代會主席溫宜靜、縣議員陳光軒等人共同啟動疫苗接種，同時為中興、成功、建國、蟠桃4里的鄉親施打公費流感疫苗、肺炎鏈球菌或新冠疫苗，約計400多位符合接種的鄉親完成疫苗的接種。

縣長鍾東錦也挽起衣袖接種流感疫苗，他指出，每年12月至翌年3月是流感高峰期，尤其長輩感染很容易併發重症，希望65歲以上長輩盡快施打疫苗，以增強免疫保護力，今年縣府購置了13萬9千劑流感疫苗，都是經過專家、藥廠研究，相信疫苗不會傷害人體，而且可以扺抗流感，希望鄉親踴躍施打流感疫苗。

衛生局長張蕊仙指出，依據疾管署統計僅是上週門急診類流感就診人數就超過10萬人之多，自去年10月起截至今年9月18日，流感併發重症病例累計699例，156例不幸因病離世，其中又有73％未接種本季流感疫苗，93％具慢性病史，苗栗縣流感重症佔11例，其中，3例死亡。

接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種流感對健康成年人可達90％保護效果，對老人則降低60％嚴重性併發症及減少80％死亡率，目前流感疫情呈現上升趨勢，除了落實勤洗手外，有發燒、咳嗽等類流感症狀，務必要戴口罩或在家休息，若是自身及親友為65歲以上長者、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，更要施打公費流感疫苗來維持保護力。

另外，苗栗公費流感疫苗施打，全縣共有144校、約6萬名學生符合資格，根據往年施打率75％，將有4萬3千名學生會接種疫苗，目前仍在調查同意書階段，預計10月13日到11月底採校園集中接種。