桃竹竹苗通勤定期票上路 楊文科：多利用節省通勤成本

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「桃竹竹苗通勤定期票」2日正式上路！在竹北火車站許多使用定期票卡的通勤族，稱讚定期票相當便利，大大減輕通勤交通支出。縣長楊文科希望民眾能多加利用大眾運輸通勤，假日也可以使用定期票搭乘大眾運輸，遊玩桃竹竹苗，達到節能減碳及降低交通事故的目的。

楊文科表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，新竹縣政府與桃園市、新竹市、苗栗縣聯手推出4種「桃竹竹苗通勤定期票」方案，定期票分別有「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」四種方案，2日正式啟用。

使用通勤定期票的黃小姐表示，在得知縣府推出定期票方案後就非常關注，因為她每天從苗栗搭火車通勤到新竹縣上班，通勤費是一筆不小的支出，這次購買「竹竹苗699元」的方案，每天上班都可使用，省錢又便利。

家住桃園的彭先生也說，他的上班地點在新竹縣，購買「桃竹竹799元除了上班可使用，假日也能使用定期票搭大眾運輸到新竹縣市遊玩，真的很划算！

交旅處長戴志君表示，民眾只要手持通勤定期票可依購買方案，於啟用日起30天內，可無限次搭乘範圍內台鐵、國道客運、公路客運、市區公車、機場捷運（A7站至A22站）、公共自行車YouBike則享有前30分鐘免費優惠。

戴志君也提醒民眾，如需續購原方案可於定期票到期前10日內進行續購，如欲改買其他方案，則需等定期票到期後才能轉換其他方案，有關「桃竹竹苗通勤定期票」相關使用須知、適用路線，可至新竹縣政府交通旅遊處網站查詢。