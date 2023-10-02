公費流感疫苗開打！ 國民阿嬤獻「第1次」喊：資深小朋友打疫苗

趕在冬季來臨前，疾管署今開放接種公費流感疫苗，優先提供醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦等施打。國民阿嬤、藝人陳淑芳擔任今年的防疫大使，以「資深小朋友」身分獻出自己人生第1劑流感疫苗。她透露自己過去都太忙，呼籲其他和她一樣的「資深小朋友」挽袖接種。

公費流感疫苗分2階段開打，第1階段優先接種對象包括醫事及衛生防疫人員、65歲以上長者、長照機構受照顧者及工作人員、6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、潛在疾病者、6個月內嬰兒的父母、托育人員、國小到五專1～3年級學生；第2階段則在11月1日展開，開放50～64歲民眾施打。

衛福部長薛瑞元表示，今年度政府提供698萬劑四價公費流感疫苗，占全人口29.6％。過去3年多，國人共同經歷新冠疫情，已建立良好的防疫生活好習慣，但隨著防疫措施鬆綁，流感病毒也開始在社區中活躍，而接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，因疫苗保護力約1年，建議民眾每年都須接種1次。

84歲的陳淑芳表示，今年是她第1次接種流感疫苗，她過去並不是不打疫苗，而是沒時間打，非常開心能擔任防疫大使。此次的接種，她沒有任何不適感，直言「護理師真的很會打」。一向重視養生的她，過去也從沒得過流感，她的飲食和作息非常規律，早上起來一定要喝現打果汁、吃水煮蛋、2條地瓜，以及喝開水。中午為了工作，一定會吃很飽。晚上則會少吃一點，8點後就不再進食。

「國家保護我們，我們為什麼不利用？」。陳淑芳呼籲公費流感疫苗接種對象，尤其是和她一樣的「資深小朋友」都應該挽袖打疫苗，及早產生保護力，避免重症發生。衛福部次長王必勝也表示，除接種流感疫苗，也別忘了其他呼吸道疾病，肺炎鏈球菌及新冠肺炎的威脅，今年10月開始，疾管署擴大65歲以上的長者接種肺炎鏈球菌疫苗，而新冠XBB.1.5疫苗也於9月26日開放接種，3種疫苗可以在同一天或間隔任何時間施打在不同部位上，同時獲得3種保護力，有效降低長者感染後引發的風險。