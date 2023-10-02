裝潢總是超出預算！內行人教你這樣省

對不少購屋族而言，購買新家之後手頭已有些緊張，後續準備進行室內裝潢時，才發覺又是筆不低的費用支出，如何評估裝潢費用是否合理、精準控制預算，著實是個令人頭疼的問題。就有網友表示，最近找了3家設計公司報價，告知裝潢預算100萬元，但每家報價皆超過，讓他非常疑惑。

該網友在mobile01上發文表示，上個月順利交屋後，找了3家設計公司，每次調查都會詢問預算，也告知預算是100萬元，不含電器及可移動家具，施作坪數約20坪，結果3家報價介於110至138萬元之間。讓他直呼這是什麼狀況？難道預算是問假的嗎？

報價僅供參考

貼文引起網友熱烈回響，不少網友認為報價本來就是參考用，「報價太低，到時要跟你請款就麻煩，不然就是會無限追加」、「是要留一點空間給你殺價」、「下次說預算60至80萬元」、「找設計師就是比較貴，不如找做裝潢的」。

抓預算 更要重品質

有網友認為這樣的報價算正常，專業及品質比較重要，「請考慮現在設計師跟設計助理的薪水也很高，而且超出預算也是正常，畢竟還沒做設計深化。裝修師傅的價格真的很高，如果是技術好的，真的又貴又難約，開工款又高，不熟的連估價都要收費」、「找到專業、做工實在肯負責的廠商比較重要」、「要找有名氣的設計師，就不要想省錢，錢到位了，品味自然就出來。想省錢，就別想成品有多美輪美奐，看得過去就好！」。

也有人分享近期家中施作裝潢的經驗，「做裝潢不能只看預算，要看品質。當然，品質在一開始也不知道，通常是簽了約，開始做的過程就可以感受出來。很多設計師低於100萬元的案子不接，加上現在師傅難找、物料齊漲，你以為的100萬元，明年可能只剩下80萬元的品質」。

節省預算這樣做

發文也釣出內行人提供節省預算的方式，「找設計師簽設計約時，要請他交付所有的立面圖、水電圖，以及天花、空調、燈具等所有材料的品牌、尺寸、顏色，而且必須要連你自己都看得懂。拿到圖面後，設計師就可以報價給你，這時候你已經有了品牌及尺寸，自己上網查一查、算一算，看看設計師是不是亂算、灌水或浮報，如果還是超過預算，你可以開始思考，裡面有沒有可以刪除的項目，例如過多的插座，是不是可以替換成相對便宜一些的材料及品牌，或是不是要自己購買，有些是不是可以之後存到錢再施作，這些都是可以節省預算的方式。」

網友提醒，如果要自行找統包，除非自己監工，不然就是要找到施工品質佳的團隊，「一般來說，自己找統包大概會比設計師便宜個3成左右，但記得最好是自己天天過去報到看一下，雖然已經有圖面，現場還是有可能遇到意外問題，需要屋主作決定，你若不去，工班可能照自己的方法施作，當然通常不是你會喜歡的方式。但基本上，你只要盯好工班按照圖面施工，事情基本上也不會失控到哪裡去，所以還是要找到一個有口碑的施工團隊最重要」。