《盤後解析》飆203點、半年線到手 兩法人點明注意事項

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【時報記者張漢綺台北報導】AI及台積電(2330)大復活，台股指數收高站回半年線！中秋變盤不僅讓美國政府關門危機暫時解除，亦為台股帶來好運，近期處於頹勢的AI股及台積電彷彿獲得滿月加持，在今天上演滿血大復活，緯穎(6669)以漲停板作收，盤中股價漲停的緯創(3231)及台燿(6274)收盤股價大漲逾9%，其中台燿收盤股價創下40個月新高價，金居(8358)及川湖(2059)大漲逾8%、廣達(2382)漲幅亦逾6%。

中小型股則有訊芯-KY(6451)、偉訓(3032)、振發(5426)、萬潤(6187)、健鼎(3044)、力士(4923)、迎廣(6117)、晟銘電(3013)、富喬(1815)、圓展(3669)、兆利(3548)、光耀(3666)及光環(3234)以漲停板作收，在台積電(2330)收高下，台股指數開高收高，站回半年線，成交量也放大，終場加權股價指數約16557.31點，大漲203.57點，成交量約2821.74億元；OTC指數為215.86點，上漲2.76點，成交量為720.81億元。

今天上市各類股以電腦設備類股表現最佳，上漲4.04%，其次是電子零組件類股及半導體類股，分別上漲2.71%及1.8%，表現較差者為航運類股、造紙類股及電子通路類股，其中航運類股下跌1.2%，造紙類股下跌0.56%，電子通路類股下跌0.34%；上櫃部分，表現最佳為電子零組件類股、上漲2.57%，表現最差為航運類股、下跌1.57%。

就技術面來看，美國政府關門危機暫時化解，台股在AI股及台積領軍下強勢走高，終場大漲203.57點，以16557.31點作收；今天台股大漲收高，扭轉近期沿5日線下探走勢，並站回半年線16527點左右，不過，目前美國四大指數技術面偏弱，且台股不排除進入C波修正，未來仍有回測探低疑慮。

元富投顧總經理鄭文賢表示，美國10年期公債殖利率從高點小幅回落、經濟數據正面，投資人逢低買入，NASDAQ和費半指數拉尾盤，美股呈現區間震盪格局，從籌碼面來觀察，外資不斷賣超台股，內資盤將持續，靜待美股回穩，台股才有止跌契機，短線在16100-16600區間整理，短線中性看待。

復華高成長基金經理人楊聖民表示，台灣8月景氣對策信號分數於前月持平於15分、燈號連十藍。因綜合判斷分數已處藍燈上緣、同時指標不含趨勢連五月回升，經濟盤底蘊釀增溫。預估明年半導體可望回升，將挹注相關供應鏈後續基本面動能，此外，近期DRAM現貨價已有觸底反彈跡象，預期記憶體類股的正向循環已經開始，亦可留意期布局機會。

鄭文賢表示表示，短線國際政經變數多，加上通膨隱憂，資金輪動快速，未來將進入震盪整理格局，不過，長假過後，消費旺季到來+選舉行情啟動，可留意低位階轉強個股。