康和期貨淨灘 落實企業社會責任

近年來，企業履行社會責任，執行永續發展策略已蔚為潮流，康和期貨在這股浪潮中也堅定地走在前列，以實際行動向社會傳遞環境保護的使命。

9月23日的早晨，康和期貨的員工們戴上手套，拿起垃圾袋和撿拾工具，走上沙崙海灘，陽光灑落在金黃的沙灘上，形成了一幅美麗的畫面；但在那些隱蔽的角落與細碎的海砂之下，隱藏著許多被遺棄的垃圾，如保特瓶、塑膠袋和煙蒂等。

永續發展已經成為當今企業最重要的議題之一，企業不再只以盈利為唯一目標，更應關注社會、環境和道德價值。企業社會責任（CSR）亦不再只是一個陳述性的宣言，而是真正的行動。康和期貨深刻理解這一點，將CSR融入到企業文化和經營策略中，組織一系列的環境永續行動。

康和期貨總經理王文浩表示，「沙崙海灘承載了我們這一代人的青春回憶，如果被垃圾淹沒了，那就太可惜了。」康和期貨一年為員工提供兩天的「公益假」，就是鼓勵康和期貨的員工能多多參與公益。「淨灘活動的重點不僅在於數量，而在於意義；65公斤的垃圾不僅是一個數字，更是我們對環境保護的承諾和實際行動的體現。」

康和期貨認為，這次淨灘活動也在企業團隊中培養了更多的環保意識，讓員工們更加理解環保的重要性，並承諾在日常生活及企業活動中減少使用一次性塑膠的使用，將永續發展刻錄在企業的DNA之中。淨灘活動只是企業社會責任的一部分，康和期貨也將繼續關注和參與環保活動，並將永續發展的目標帶入到公司的日常運營中。

康和期貨也邀請大家共同努力，無論是通過參加淨灘活動，還是改變日常生活中的消費習慣，實現社會與環境的共好，創造更加永續的未來。企業不僅是經濟實體，更是社會責任的實踐者，它們有能力和資源，應該以更積極的作為參與解決全球性的挑戰，如環境保護和永續發展。