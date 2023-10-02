《科技》三大電信祭vivo V29購機0元專案 中旬再推聯發科晶片入門機

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【時報記者王逸芯台北報導】智慧型手機品牌vivo以V系列長期深耕人像攝影，日前強勢推出全新V29 5G系列頂級人像旗艦，擁有vivo迄今為止最大、最高規格的冷暖柔光環打造智慧柔光人像，鏡頭更搭載5000萬超高畫素及自拍廣角大光圈，vivo預估銷量會較前一代V27成長近4成，vivo也積極合作電信業者，即日起搭配中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)指定資費，即可有0元購機方案。

針對vivo新機，各家線信業者紛紛祭出加碼優惠，除特定資費0元購機外，中華電推出加碼優惠，申辦「精采5G購機方案」指定資費，再享舊換新加碼折價2000元。申辦台灣大5G指定專案，針對舊機換新機，則可享最高1000元優惠。遠傳則是搭配5G指定資費方案，即享「行動裝置險優惠」2個月免費；搭配月付799以上資費方案，加碼送防駭心守護服務及來電答鈴3個月免月租，還可享遠傳friDay影音影劇暢看2個月。

vivo V29 5G搭載高通驍龍778G處理器，採用6奈米製程技術，搭配八核心設計。V29 5G搭載80W極速閃充和4600mAh大電量，兩者結合使的續電能力大幅提升；兩倍電池壽命與智慧充電等技術加持，確保在高速充電的同時，也能夠更長時間地使用遊戲和攝影功能。在記憶體整合3.0技術的基礎上，最高支援8GB額外擴充RAM，有效調用閒置的ROM保持運行的流暢性。

另外，兼顧各個價格帶需求，vivo今日預告，10月中旬將推出Y17s機型，搭載聯發科(2454)G85八核心處理器，配備後置5000萬主相機與f/1.8大光圈，更端出親民售價5490元。