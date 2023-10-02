當書店遇見水上活動 「創新書市」打破同溫層

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由文化部獎勵辦理的「享讀福爾摩沙」創新書市，中秋節連假期間分別在台東、新北舉行，以藝文市集，結合即興劇場演出、烏克麗麗演奏、手作體驗，加上獨木舟、龍舟淡水河水上導覽等多元活動，讓書店「走出書店」，打破同溫層，吸引原本不曾走入書店的客群，藉由參加活動的契機，認識並走入書店。

台東故事館館長范逸嫻表示，這次主辦的「台東閱讀日書展市集」邀請到蘭嶼在海一方獨立書店、藏身於台東糖廠內的檔案室書店等參與，中秋佳節全家團聚之際，除了遊客外，仍有各地讀者、作家和文化愛好者前來支持活動，令她深受感動，應客人熱烈要求，活動也將延長至10月10日，歡迎民眾在國慶連假期間前來參與。

新北「淡水流域食農小市集」主辦單位無論如河書店主理人鄧雅文表示，印象最深刻的，是有位小學生在書店攤位前看了很久的書，即使父母是輪流勸說要回家，還是一動也不動沈浸在書裡，最後家長還問他看不看的懂，小孩猛點頭，所以一口氣把三集台灣漫畫《異人茶跡－淡水1865》買走，這在書店是少見的，創新書市就是讓書店走出去，走出不同的客群。

緊接而來的國慶連假，還有多場創意書市，包括 10月7日在高雄邱添貴派下伙房有「讀冊雄hó踅等你來＋1」美濃場，有客家八音團、大提琴演出，以及書店、文創、藝文團體、咖啡甜點等30個攤位，還邀請美濃在地以柴燒年糕聞名的滿金商行，推出書市限定糯米、艾草烤糰子。

10月7日、8日於台中舉辦「綠空．紙本市」創意書市集，以多場音樂表演、繪本說故事、城市走讀、閱讀講座，以及70攤融入閱讀、工藝、咖啡茶飲、特色飲食的創意市集。

10月9日的「書蟲與米蟲聯合市集」，直接在宜蘭員山鄉深溝村深蓁路田邊封街看書，聚集YOYO台的兒童天王香蕉哥哥、壯三新涼樂團「落地掃」歌仔戲、楊雨樵民間譚說書、書店接力短講、地方食農體驗、繪本彩繪等豐富活動，以及書店、友善小農、文創手作及各式美食等60多個攤位，更多活動資訊請至「享讀福爾摩沙」書市資訊網站。