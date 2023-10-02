漫畫專家洪德麟 獲金漫獎特別貢獻獎

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

文化部今（2）日揭曉第14屆金漫獎入圍名單，文化部指出，本屆金漫獎計有199件作品報名參賽，歷經初審及複審後，共有24件作品入圍，並由漫畫家暨漫畫研究者洪德麟獲得特別貢獻獎。

評審團表示，洪德麟研究臺灣漫畫史料40餘年，大量收藏並深入研究日治時期至當代台灣漫畫的發展脈絡，並於出版解嚴廢除審查前，擔任雜誌總編輯及報紙漫畫版主筆，80至90年代，在多種刊物發表了近千篇的漫畫文章、專欄介紹台灣及日本漫畫，參與國際漫畫研討會，同時，在大學、研究所開課，傳承漫畫領域知識，對於台灣漫畫延續發展，有其特殊的貢獻。

針對其他獎項，評審團表示，本屆參賽作品非常多樣化，在各式議題與當代工具的刺激下，整體創作技巧大幅提升，豐沛創意如繁花盛開，並能將台灣意識自然融入作品中，讓漫畫有了更多可能性。

「漫畫新人獎」入圍作品皆具驚人的成熟、表現力及生命力，故事取材與畫風都相當有特色，內容開闊兼容國際性的元素，並有來自動畫界轉戰漫畫的新人，作品漫畫語言純熟，期待未來有動畫與漫畫的相互幫襯與延伸跨域表現。

「跨域應用獎」入圍作品抓住核心的各種表現方式，讓原始IP有更大的伸展空間，如懷舊（廣播劇、黑膠）、新穎（AR APP、串流）、虛擬（網路串流）、現場（Live廣播劇）等，充分表現出漫畫是複合性多元媒體的時代樣貌。

「漫畫編輯獎」入圍者，儼然是漫畫的「製作人」，從選題、搭配作者、內容調整到作品完成，到後續整體包裝、行銷策略與推廣活動的延伸都面面俱到，部分作品必須同時與多位作者溝通且有難度更高的雜誌合集形式，甚或有的是串連聲音表演，展現編輯的統籌能力、高度企劃力及企圖與世界溝通的野心。

「年度漫畫獎」競爭激烈，入圍作品類型豐富、風格多元，具有跨年齡層的傳達力，漫畫內容格局浩大、表現形式及故事成熟的作品數量相當多，不少作品關注歷史、人性的同時，也緊抓現在與未來的議題，展現多姿多采的觀點與特色，讀者可一窺當代創作者的視野和思考，感受台灣漫畫的堅強實力。

本屆金漫獎總獎金為275萬元，將自入圍名單中評選出「年度漫畫獎」得獎者6名，其他獎項得獎者各1名，並自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主，得獎名單將於頒獎典禮現場公布。